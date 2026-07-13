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मीन राशिफल 13 जुलाई 2026: परिवार का मिलेगा साथ, बचत बढ़ाने के बनेंगे योग, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today: आज मीन राशि वालों को परिवार का साथ और मानसिक सुकून मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर से जुड़े कामों में प्रगति के योग हैं। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। करियर में धैर्य और बेहतर योजना के साथ काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मीन राशिफल 13 जुलाई 2026: परिवार का मिलेगा साथ, बचत बढ़ाने के बनेंगे योग, पढ़ें आज का राशिफल

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल: मन की उलझनें धीरे-धीरे हल्की पड़ सकती हैं और दिन आपको राहत का अहसास दे सकता है। घर, परिवार, अपने लोगों और परिचित माहौल में सुकून मिलेगा। यदि पिछले दिनों से दबाव बढ़ा हुआ था, तो अब चीजें थोड़ी व्यवस्थित होती दिखेंगी। परिवार के साथ बैठकर बात करने, पुराने मतभेद नरम करने और घरेलू योजनाएं तय करने के लिए अच्छा समय है। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक समारोह या दोस्तों के साथ मिलने-जुलने का मौका मिल सकता है। इससे मन हल्का होगा। माता-पिता, खासकर मां जैसी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। घर से जुड़ी खरीद, सुविधा, सजावट या वाहन संबंधी सोच बन सकती है, लेकिन फैसला आराम से करें। शनि आपकी राशि में धैर्य सिखा रहा है, इसलिए धीरे चलकर भी आप सही चलेंगे। जो लोग भावनात्मक रूप से थके हुए थे, उन्हें आज अपनापन राहत देगा। दिन का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि आप शांति, परिवार और व्यावहारिक घरेलू कामों पर ध्यान दें।

मीन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी लौटाने का अच्छा समय है। अगर साथी के साथ कुछ दिनों से दूरी थी, तो घर जैसा सहज माहौल बातचीत को आसान बना सकता है। आपकी संवेदनशीलता आज ताकत बनेगी, बस इसे शिकायत में न बदलें। परिवार के साथ समय बिताने से प्रेम संबंध भी संतुलित रहेंगे। विवाहित लोगों को घरेलू जिम्मेदारियां मिलकर बांटनी चाहिए। इससे मनमुटाव घटेगा। अकेले लोगों के लिए किसी करीबी दायरे से जुड़ाव की भावना बढ़ सकती है। मां या परिवार के किसी बड़े की राय रिश्तों में दिशा दे सकती है।

मीन राशि का करियर राशिफल

कामकाज में मन थोड़ा घर की तरफ लगा रह सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखने के लिए स्पष्ट सूची बनाना जरूरी है। जो लोग घर से काम करते हैं, प्रॉपर्टी, इंटीरियर, शिक्षा, काउंसलिंग या देखभाल से जुड़े क्षेत्र में हैं, उन्हें दिन उपयोगी लग सकता है। छात्र शांत जगह में पढ़ाई करें तो परिणाम बेहतर मिलेंगे। गुरु का सहारा रचनात्मक सोच और समझ बढ़ा सकता है, इसलिए याद करने के बजाय समझने वाली पढ़ाई करें। ऑफिस में पुरानी फाइल, अधूरी चर्चा या लंबित निर्णय फिर सामने आ सकता है। बातचीत में विनम्रता रखें, क्योंकि बुध की स्थिति पुराने भ्रम भी जगा सकती है। काम को टालने के बजाय छोटे हिस्सों में पूरा करें।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

बचत बढ़ाने का समय है। परिवार या माता-पिता की ओर से आर्थिक सहयोग, सलाह या किसी जरूरी खर्च में मदद मिल सकती है। घर, सुविधा या वाहन से जुड़े खर्च का विचार बन सकता है, इसलिए पहले बजट देखें। भावनात्मक होकर खरीदारी न करें। रोजमर्रा के खर्च पर नियंत्रण रखने से राहत मिलेगी। अगर आप कुछ समय से बचत योजना शुरू करना चाह रहे थे, तो आज उसे व्यवस्थित करने का अच्छा मौका है। नकद और डिजिटल दोनों खर्चों का हिसाब रखें।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक शांति लौटने से स्वास्थ्य भी बेहतर महसूस हो सकता है। फिर भी थकान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए पर्याप्त आराम लें। नींद, पानी और समय पर भोजन आपकी पहली जरूरत है। घर में शांत माहौल, हल्का संगीत या थोड़ी देर अकेले बैठना भी लाभ देगा। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां एक साथ लेने से बचें। शरीर को आराम और मन को सुरक्षा चाहिए।

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आज की सलाह: घर की शांति को प्राथमिकता दें, वहीं से आपके बाकी फैसलों को स्पष्टता मिलेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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