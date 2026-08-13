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मीन राशिफल 13 अगस्त: वक्री शनि कह रहे सोच समझकर उठाएं हर कदम, जरूरत को समझना जरूरी

By Anita Baranwal
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Pisces Horoscope Today 13 August 2026: मीन राशि वालों के लिए यह दिन खुशी और काम, दोनों को साथ लेकर चलने का है। विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय सबसे मजबूत है। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल 13 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 13 August 2026:
आज का मीन राशिफल 13 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 13 August 2026, आज का मीन राशिफल: दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत सुखद रहेगी। मन में रचनात्मकता, स्नेह और हल्की खुशी का भाव रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, उनकी प्रगति, या परिवार में कोई प्रसन्नता देने वाली बात सामने आ सकती है। पढ़ाई, कला, कंटेंट, डिजाइन, शिक्षण, मार्गदर्शन या रचनात्मक काम करने वालों के लिए सुबह का हिस्सा खास उपयोगी रहेगा। दिन बढ़ने पर ध्यान काम, रुटीन, जिम्मेदारी और छोटे दबावों की ओर शिफ्ट होगा। जो चीजें सुबह आसान लग रही थीं, दोपहर बाद उनमें मेहनत ज्यादा मांग सकती है। इसलिए शुरुआती समय का बेहतर उपयोग करें। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको भावनात्मक समझ और रचनात्मक सोच दे रहा है, जबकि बाद का चंद्रमा व्यावहारिकता और अनुशासन की जरूरत याद दिलाएगा। शनि आपकी राशि में वक्री होकर आपको हर कदम सोच समझकर लेने की सीख दे रहा है। कुल मिलाकर यह दिन खुशी और काम, दोनों को साथ लेकर चलने का है। अगर आप लय न बिगाड़ें, तो उपलब्धि का अहसास अच्छा रहेगा।

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आज का मीन लव राशिफल

प्रेम के मामले में दिन गर्मजोशी भरा है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ बाहर जाने, साथ समय बिताने या दिल की बात साझा करने का मौका निकाल सकते हैं। आकर्षण बढ़ेगा और बातचीत में मिठास भी रहेगी। विवाहित लोगों के लिए भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। अगर कुछ दिनों से साथी आपकी व्यस्तता से खिन्न थे, तो आज उनकी बात सुनना और थोड़ा समय देना बहुत असरदार रहेगा। शुक्र संबंधों के क्षेत्र में है, इसलिए सामने वाले की जरूरत को समझना जरूरी होगा। बस आदर्श तस्वीर की उम्मीद न करें। छोटी कमियों को लेकर ज्यादा आलोचना करने से बचें।

आज का मीन करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय सबसे मजबूत है। याददाश्त, समझ और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। कठिन अध्याय, टेस्ट की तैयारी, लेखन या रिवीजन इसी समय करें। दिन के बाद के हिस्से में ध्यान भटक सकता है क्योंकि काम बढ़ेगा या थकान आ सकती है। नौकरी और व्यवसाय में भी यही बात लागू होगी। रचनात्मक सोच से शुरुआत करें और फिर उसे व्यवस्थित क्रिया में बदलें। व्यवसायी लोग विस्तार पर सोच सकते हैं और ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन हर योजना को रुटीन, स्टाफ, समय और खर्च से जोड़कर देखें। केवल उत्साह काफी नहीं होगा। काम की गुणवत्ता पर आपका अच्छा प्रभाव बनेगा।

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आज का मीन आर्थिक राशिफल

आर्थिक पक्ष में अवसर बन रहे हैं। रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़े क्षेत्र, शिक्षा, परामर्श या साइड प्रोजेक्ट से लाभ की संभावना है। निवेश को लेकर उत्साह बढ़ सकता है। फिर भी सीमा और समझ जरूरी है। सुबह लिया गया सोच समझकर फैसला बेहतर रहेगा। दिन के बाद के हिस्से में छोटे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे यात्रा, सुविधा, दफ्तर या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च। अनुमान से नहीं, हिसाब से चलें। यही लाभ को टिकाएगा।

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आज का मीन सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद थकान या सुस्ती बढ़ सकती है। काम बढ़ने पर शरीर तुरंत संकेत देगा कि रफ्तार संभालें। समय पर खाना, पर्याप्त पानी और छोटी ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। शनि आपकी ऊर्जा को धीमा नहीं, स्थिर बनाना चाहता है, इसलिए खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। हल्की स्ट्रेचिंग और रात को जल्दी आराम करना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: खुशी के साथ अनुशासन जोड़ें, तभी अच्छा मौका टिकाऊ नतीजे में बदलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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