मीन राशिफल 12 सितंबर: अभी बड़े रिस्क से बचें, आपको किस चीज की जरूरत है एक लिस्ट बनाएं

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 12 सितंबर 2025: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन एक जेंटल व केयर करने का है। एक छोटी सी दयालुता शेयर करें और ध्यान दें कि लोग जवाब में कैसे मुस्कुराते हैं। फन के लिए कोई छोटा क्रिएटिव टास्क या शौक आजमाएं। अपनी प्लानिंग सिंपल और फ्लेक्सिबल रखें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और छोटी-छोटी खुशियां बढ़ेंगी। आपके दिन को जेंटल और ब्राइट बना देंगी।

मीन लव राशिफल- आज रोमांस सौम्य और दयालु महसूस होता है। एक नोट, एक गर्मजोशी से भरा मैसेज या मदद के लिए हाथ बढ़ाना जैसे छोटे और विचारों से भरे संकेत शेयर करें। जब कोई बोले तो ध्यान से सुनें। अगर अविवाहित हैं, तो एक फ्रेंडली ग्रुप एक्टिविटी आजमाएं या किसी अचानक इंविटेशन के लिए हां कहें। अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार रहें और दूसरे लोगों के लिए धैर्य रखें। केयर के छोटे-छोटे पल भरोसा लाएंगे और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके दिल को सुरक्षित और खुश महसूस करने में मदद मिलेगी।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि वालों आज वर्कप्लेस पर शांत मन से प्लान को फॉलो करें और एक छोटा सा काम भी अच्छे से पूरा करें। किसी टीम मेंबर को मदद का ऑफर दें। मीटिंग में सिंपल और क्लियर बोलने की कोशिश करें। अगर कोई नया आइडिया मन में आता है, तो बाद में टेस्ट के लिए उसे लिख लें। अभी बड़े रिस्क से बचें, स्थिर ग्रोथ जीतती है। आपका धैर्य से भरा कार्य दूसरों लोगों द्वारा देखा जाएगा और लीड करने या सीखने का एक छोटा सा मौका स्थिर कदम उठाने और एक साफ डेस्क रखने से मिल सकता है।

मीन आर्थिक राशिफल- आज आपकी पैसों को लेकर भावनाएं शांत हैं। आपको किस चीज की जरूरत है उसकी एक छोटी लिस्ट बनाएं और थोड़ी बचत करने के लिए एक शॉर्ट प्लान बनाएं। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें और खरीदने से पहले दो बार सोचें। अगर आप परिवार के साथ खर्च शेयर करते हैं, तो इस बारे में बात करें कि कौन किसके लिए पेमेंट करता है। बचत करने के छोटे-छोटे तरीके खोजें, जैसे खाने की प्लानिंग बनाना या सब्सक्रिप्शन को चेक करना। अब सिंपल स्टेप आपके पैसे को सुरक्षित महसूस करने में मदद करेंगे।

मीन सेहत राशिफल- आज मीन राशि वालों आपके बॉडी और माइंड को जेंटल केयर की जरूरत है। हेल्दी खाना खाएं और खूब पानी पिएं। छोटी-छोटी वॉक करें। जब आपको जल्दबाजी महसूस हो तो स्लो और गहरी सांसें लें। अगर संभव हो तो आज रात थोड़ा पहले आराम करें। अगर आपकी आंखें थकी हुई महसूस होती हैं, तो स्क्रीन से दूर देखें और कुछ मिनटों के लिए आराम करें।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com