आज का मीन राशिफल (12 नवंबर): किसी नई चीज में रुचि जागेगी और उसे पाने का ख्याल बार-बार आएगा।

Meen rashifal today: मीन राशि वालों के लिए आज कारोबारी शुरुआत का दिन अनुकूल है। बच्चों से खुशी मिलेगी और जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा।

नया कारोबार शुरू करने का फैसला आज अनुकूल रहेगा। अपनी पहल को जमीन पर उतारने के लिए दिन अच्छा है। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक काम में भाग लेने की संभावना है। बच्चों का साथ आपका हौसला बढ़ाएगा और उनकी बातों से खुशी होगी। उनकी पढ़ाई की प्रगति संतोषजनक रहेगी। जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा और प्रेम में गर्मजोशी रहेगी। सुबह सीखने और किसी अनुभवी व्यक्ति की बात समझने का मन होगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के नौवें भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के दसवें भाव में आएगा। इससे पहले पढ़ाई और मार्गदर्शन में रुचि होगी, फिर काम पर ध्यान जाएगा। सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं।

मीन राशि करियर राशिफल कारोबारियों के लिए नई शुरुआत का दिन अनुकूल है। जिस काम को शुरू करने का विचार चल रहा था, उसे आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। दफ्तर में आपका किया काम ध्यान में आने के योग हैं। अपनी जिम्मेदारी सामने आने पर आप अधिक मन लगाकर काम करेंगे। तुला राशि के आठवें भाव में वक्री बुध बातचीत और पढ़ाई के उलझे हिस्से को दोबारा समझने की जरूरत सामने रखेगा। किसी संदेश का आशय समझने में समय लगेगा। अस्पष्ट बात पर फैसला करने से पहले उसका मतलब पूछ लें। पढ़ाई करने वालों का मन सीखने में लगेगा और अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी होगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर संतोष रहेगा। उनकी प्रगति पर बातचीत से आगे की पढ़ाई की दिशा साफ होगी।

मीन राशि आज आर्थिक स्थिति नई कारोबारी पहल के लिए रकम के इस्तेमाल पर विचार होगा। शुरुआत के लिहाज से दिन अच्छा है, जबकि कमाई का नतीजा काम की आगे की प्रगति से जुड़ेगा। आज आपका ध्यान उपलब्ध पैसे और नई जरूरत के बीच तालमेल पर रहेगा। कुंभ राशि के बारहवें भाव में राहु खर्च की ओर अचानक आकर्षण और मन में बेचैनी बढ़ाएगा। किसी नई चीज में रुचि जागेगी और उसे पाने का खयाल बार-बार आएगा। सावधानी रखें, शुरुआती उत्साह में अपनी क्षमता से अधिक रकम लगाने का फैसला न करें। काम बढ़ाने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए खर्च का आकार तय करना आपके विचार का अहम हिस्सा होगा।

मीन राशि लव राशिफल प्रेम संबंधों में आकर्षण मजबूत रहेगा। जीवनसाथी के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा और साथ बैठकर बात करने का मन होगा। रोजमर्रा की बातचीत में भी अपनापन रहेगा। बच्चे आपका उत्साह बढ़ाएंगे और उनका सहयोग खुशी देगा। उनकी पढ़ाई की प्रगति परिवार में संतोष की वजह होगी। घर में इस विषय पर अच्छी बातचीत होगी और आप उनकी कोशिश को समझ पाएंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने की संभावना है। किसी बुजुर्ग की बात मन में ठहरेगी और उससे सोच को नई दिशा मिलेगी। जीवनसाथी के साथ कुछ समय आराम से बातचीत के लिए रखें। आज रिश्तों में अपनी भावना कहना सहज होगा और साथ का सुख साफ महसूस होगा।

स्वास्थ्य राशिफल मीन राशि सेहत सामान्य रहने की संभावना है। रोजमर्रा के काम संभालने की सहजता बनी रहने के योग हैं। नई पहल का विचार मन को व्यस्त रखेगा, जबकि किसी अचानक इच्छा के कारण बीच-बीच में बेचैनी रहेगी। परिवार के साथ बातचीत में मन हल्का होगा। दिन के शुरुआती हिस्से में सीखने की रुचि रहेगी और बाद में काम पर एकाग्रता बढ़ेगी। इस बदलते ध्यान के बीच आराम के लिए थोड़ा समय रखें। आज स्वास्थ्य को लेकर किसी बड़े बदलाव का दावा करने का संकेत नहीं है। सामान्य दिनचर्या और घर का आत्मीय माहौल दिन को सहज बनाए रखेंगे।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चों से उनकी पढ़ाई की प्रगति पर बैठकर बात करें।

क्या न करें अधूरा समझा हुआ कारोबारी संदेश आगे न भेजें।