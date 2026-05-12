मीन राशिफल 12 मई 2026: दूसरों की मदद के साथ खुद का भी रखें ध्यान, पॉजिटिव रहने से अच्छा बीतेगा दिन
Pisces Horoscope Today 12 May 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 मई का दिन। एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Pisces Horoscope Today 12 May 2026, मीन राशिफल: आज 12 मई 2026 का दिन आपके लिए भावनाओं और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा आपकी राशि में हैं, जिससे आज आपकी सहानुभूति और दयालुता बहुत मजबूत रहेगी। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और आपकी मदद चाहेंगे। यह आपके स्वभाव की अच्छी बात है, लेकिन आज का दिन आपको याद दिला रहा है कि दूसरों की मदद करते समय अपना ख्याल भी रखें। अपनी सीमाएं बनाए रखें, वरना आप थक जाएंगे।
लव राशिफल
आज प्यार और रिश्तों में कोमलता रहेगी। अगर आप रिश्ते में हैं, तो छोटी-छोटी बातें और देखभाल आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। लेकिन सिर्फ पार्टनर को खुश रखने के चक्कर में अपनी जरूरतों को ना भूलें। सिंगल लोग आज किसी समझदार और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
भावनाओं में बहने से पहले यह देख लें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करता है या नहीं। आज रिश्तों में ईमानदारी और संतुलन बनाए रखें तो दिन अच्छा रहेगा।
करियर राशिफल
करियर में आज क्रिएटिव कामों या लोगों से जुड़े कामों में अच्छा समय है। लेकिन दूसरों की मदद करते समय अपना काम ना छोड़ें। अगर कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे रहा है, तो पहले अपनी क्षमता जांच लें। नौकरीपेशा लोग टीम के साथ अच्छा तालमेल बना सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं साफ रखें। व्यापार करने वाले लोग कस्टमर केयर और नए आइडिया पर फोकस करें। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। आज मदद करना अच्छा है, लेकिन अपना काम पहले पूरा करें।
मनी राशिफल
आज पैसों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। किसी की परेशानी देखकर मदद करने का मन कर सकता है, लेकिन अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। अनावश्यक खर्च या उधार देने से बचें।
खासकर बच्चों, परिवार या दोस्तों पर खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला करें। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें। आज थोड़ी सावधानी कल की परेशानी कम करेगी।
स्वास्थ्य राशिफल
आज आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से सोख सकते हैं, जिससे थकान या तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें। हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं और अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर अकेले रहें। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें, लेकिन दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ना आने दें। शाम को हल्की सैर या आराम से आपका दिन अच्छा बीत सकता है।
12 मई 2026 मीन राशि वालों के लिए संतुलन और आत्म-रक्षा का दिन है। दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को खाली न होने दें। पॉजिटिव और संतुलित रहने से आपका पूरा दिन शांत और फलदायी रहेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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