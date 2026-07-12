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Meen Rashifal 12 July 2026: मीन राशि वालों पर दिनभर रहेगा काम का दबाव, शाम को मिलेगा परिवार का साथ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए व्यस्तता भरा रह सकता है। छोटे-छोटे काम और भागदौड़ के बीच समय निकल सकता है, लेकिन शाम तक मन को राहत मिलेगी। परिवार और करीबी लोगों का साथ मिलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी से बचना फायदेमंद रहेगा।

Meen Rashifal 12 July 2026: मीन राशि वालों पर दिनभर रहेगा काम का दबाव, शाम को मिलेगा परिवार का साथ

Pisces Horoscope Today 12 July 2026, आज का मीन राशिफल: यह दिन भागदौड़ वाला रह सकता है। सुबह से कई छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं। फोन, संदेश, आना-जाना, पड़ोस, दस्तावेज या जल्दी जवाब देने वाली स्थितियां आपको व्यस्त रखेंगी। मंगल आपके प्रयास वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम तो निकलेंगे, पर मन में बेचैनी भी बनी रह सकती है। किसी बात को लेकर जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत से बचें। पड़ोसियों, भाई-बहनों या आसपास के लोगों से बातचीत बेहतर हो सकती है। किसी निमंत्रण, छोटे समारोह या सामाजिक मेलजोल का मौका भी मिल सकता है। एक पुराने मित्र से अचानक मुलाकात या संपर्क बनना मन को अच्छा लगेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में ध्यान घर, आराम और मन की शांति पर जाएगा। तब महसूस होगा कि आप जरूरत से ज्यादा भाग रहे थे। सूर्य और बुध घर-परिवार की बातों को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए घरेलू चर्चा, मरम्मत, व्यवस्था या परिवार के साथ समय महत्वपूर्ण रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी और ध्यान भटकना दोनों से बचना जरूरी है।

मीन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में संवाद का दिन है, लेकिन शब्दों की गति और भावनाओं की गहराई में संतुलन रखना होगा। सुबह आप बात ज्यादा और सुनना कम कर सकते हैं। इससे सामने वाला हल्का उपेक्षित महसूस कर सकता है। अगर प्रेम संबंध में हैं तो अनावश्यक शक या पुराने मुद्दे दोहराने से बचें। पड़ोस, मित्र मंडली या किसी सामाजिक कार्यक्रम के जरिए नया परिचय बनने की संभावना है। यह धीरे-धीरे दोस्ती का रूप ले सकता है। शाम के बाद घर का माहौल भावनात्मक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। जीवनसाथी या परिवार के साथ बैठकर शांत बातचीत करें। किसी पुराने दोस्त से मिलना या बात होना आपके मूड को नरम कर सकता है, और इसी से रिश्तों में भी सहजता लौटेगी।

मीन राशि का करियर राशिफल

काम में मेहनत खूब रहेगी। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां समय खा सकती हैं। इसलिए जरूरी कामों की सूची बनाना बहुत उपयोगी रहेगा। संचार, लेखन, बिक्री, यात्रा, मीडिया, शिक्षण या फील्डवर्क से जुड़े लोगों के लिए दिन सक्रिय है। लेकिन जल्दबाजी में हुई भूल दोबारा मेहनत करा सकती है। छात्रों को छोटे नोट्स, दोहराव और लिखकर पढ़ने की पद्धति लाभ देगी। दोपहर तक ध्यान कई दिशाओं में जा सकता है, इसलिए एक समय में एक काम करना बेहतर रहेगा। शाम के बाद घर पर बैठकर पढ़ाई या लंबित दफ्तर का काम पूरा करना आसान होगा। गुरु का रचनात्मक सहारा आपको समझ और कल्पना देता है, लेकिन शनि स्वयं पर अनुशासन भी चाहता है। इसलिए प्रेरणा के साथ नियमितता जरूरी है। वरिष्ठों से बात में साफपन रखें, पर आवाज में दबाव न हो।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में दिन साधारण लेकिन सावधानी वाला है। छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। यात्रा, फोन, ऑनलाइन भुगतान, खाने-पीने या घरेलू जरूरतों पर पैसा निकल सकता है। बाहर का खाना और बिना सूची की खरीदारी जेब पर भारी पड़ सकती है। कोई पुराना मित्र या जानकार मिलकर खर्च का अवसर बना सकता है, पर सीमा रखना बेहतर रहेगा। घर से जुड़ी किसी जरूरत पर खर्च जरूरी लग सकता है। निवेश या उधार के बड़े फैसले के बजाय अभी खर्च पर नियंत्रण ज्यादा उपयोगी रहेगा। हिसाब लिखेंगे तो राहत मिलेगी।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

तनाव और बेचैनी का असर शरीर पर दिख सकता है। बहुत दौड़भाग से थकान बढ़ेगी। बाहर का खाना टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि पाचन गड़बड़ा सकता है। पानी पर्याप्त लें। बीच-बीच में बैठकर सांस सामान्य करें। वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय ध्यान केंद्रित रखें। शाम को घर का शांत माहौल, हल्का भोजन और स्क्रीन से थोड़ी दूरी आपको आराम देगा। नींद पूरी करना खास जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: भागदौड़ के बीच ठहरकर काम करें, तभी मन भी शांत रहेगा और गलती भी कम होगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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