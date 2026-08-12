Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मीन राशिफल 12 अगस्त 2026: शनि कह रहे स्थिर परिणाम अनुशासन से आते हैं, करियर में है चमक

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Pisces Horoscope Today 12 August 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद देता है, पर वही आनंद टिकेगा जब आप समय और ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

aaj ka meen rashifal 12 August 2026
आज का मीन राशिफल 12 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 12 August 2026, आज का मीन राशिफल: रचनात्मकता, पढ़ाई, आत्मविश्वास और खुशी के छोटे कारण इस दिन को सुंदर बना सकते हैं। मन में हल्कापन रहेगा और अपनी क्षमता पर भरोसा भी बढ़ेगा। परिवार, बच्चों, सीखने, शौक या किसी प्रस्तुति से जुड़ी बातें अच्छा अनुभव दे सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी काम में उत्साह खो चुके थे, तो अब फिर से रुचि लौट सकती है। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी बन सकता है, जिससे मन बदल जाएगा। कामकाजी लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभा पाएंगे और यह बात दूसरों को भी नजर आएगी। व्यापार से जुड़े लोग विस्तार, प्रचार, ग्राहकों या काम के नए दायरे के लिए यात्रा की सोच सकते हैं। फिर भी पूरी तरह बहाव में बहने के बजाय व्यावहारिक रहना जरूरी है, क्योंकि शनि का प्रभाव आपको याद दिलाता है कि स्थिर परिणाम अनुशासन से आते हैं। दिन आनंद देता है, पर वही आनंद टिकेगा जब आप समय और ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल: आज उधार देने से पहले दो बार सोचें

आज का मीन लव राशिफल

दिल की बात कहने के लिए माहौल ठीक है, बस सामने वाले की अपेक्षा भी समझें। प्रेम संबंधों में नरमी, ध्यान और समय देने से रिश्ता और करीब महसूस होगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे दोस्ताना और सहज तरीके से बात आगे बढ़ा सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ समय बिताना ताजगी देगा। हालांकि हर बात को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश न करें। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में आकर्षण तो बढ़ाता है, लेकिन छोटी अपेक्षाओं को भी बड़ा बना सकता है। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से जुड़ी खुशी का माहौल बन सकता है। अपने लोगों की उपलब्धि में दिल से शामिल हों।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 12 अगस्त: सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा समझा रहे रिश्तों का महत्व

आज का मीन करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन खासा मददगार है। समझ, याददाश्त और विषय में रुचि अच्छी रह सकती है। परीक्षा, प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, कला, लेखन, डिजाइन, मीडिया, खेल या प्रदर्शन से जुड़े लोग अच्छा कर सकते हैं। जो काम मन से किया जाएगा, उसमें आपकी पहचान बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अपनी भूमिका को आत्मविश्वास से निभाने का समय है। वरिष्ठ लोग आपके काम की गंभीरता नोटिस कर सकते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं, वे विस्तार, यात्रा, मार्केटिंग या नए ग्राहक के लिए कदम उठा सकते हैं, लेकिन योजना बनाकर। खेलकूद से जुड़े लोगों को सराहना, चयन या बेहतर प्रदर्शन जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। करियर में चमक है, पर उसे टिकाने के लिए तैयारी जरूरी है।

ये भी पढ़ें:19 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

आज का मीन आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी उछाल का नहीं, लेकिन संतुलित प्रगति का संकेत है। बच्चों, शिक्षा, शौक, यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च हो सकता है। खर्च खुशी के लिए हो तो भी सीमा जरूरी है। कारोबार में विस्तार की सोच बने तो पहले बजट देखें। अचानक बड़े निवेश के बजाय चरणबद्ध तरीका बेहतर रहेगा। आय के अवसर बने रहेंगे, पर बचत का अनुशासन बनाए रखना होगा। छोटी आर्थिक योजना भी आगे चलकर सहारा देगी।

आज का मीन सेहत राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है और मन भी प्रसन्न रहेगा। फिर भी उत्साह में आराम कम न कर दें। नींद पूरी रखें और खाने के समय में गड़बड़ी न आने दें। घर और काम दोनों संभालते हुए मानसिक थकान छिपी रह सकती है, इसलिए दिन में थोड़ा शांत समय निकालें। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी आपको स्थिर रखेंगे। मन खुश होगा तो शरीर भी साथ देगा।

आज की सलाह: खुशी के मौके मिलें तो उनका आनंद लें, लेकिन समय और बजट पर पकड़ बनाए रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Meen Rashi pisces Pisces Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने