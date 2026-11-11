आज का मीन राशिफल (11 नवंबर): मिलेगा भाग्य का साथ, आर्थिक लाभ मिलने के बन रहे योग
Meen rashifal today: मीन राशि वालों को आज बच्चों की अच्छी खबर और अपेक्षा से अधिक लाभ के योग दिन को सुखद बनाएंगे, लेकिन जीवनसाथी से बातचीत में नरमी रखनी होगी। पढ़ें 11 नवंबर का विस्तृत मीन राशिफल।
बच्चों की ओर से अच्छी खबर आने के योग हैं और उससे घर में खुशी होगी। उनकी किसी उपलब्धि को सराहना मिलने की संभावना है। पुरस्कार की बात भी बन सकती है, हालांकि उसे तय नतीजा मानना उचित नहीं होगा। बच्चों से जुड़ी यही खुशी सामाजिक छवि को भी सहारा देगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने के संकेत हैं। अनुकूल भाग्य के साथ अपेक्षा से अधिक आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। अच्छी बात सामने होने पर भी विचार किसी दूसरी चिंता की ओर लौटेंगे। जीवनसाथी के साथ तनाव की आशंका दिन का संवेदनशील पक्ष है। किसी कठोर वाक्य का असर आगे तक जा सकता है, इसलिए बातचीत में कोमलता रखना आज की मुख्य चेतावनी है।
आज का मीन राशि करियर राशिफल
सीखने के लिए मन अच्छा रहेगा। किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात महत्वपूर्ण होगी और उससे अपनी दिशा को समझने का अवसर मिलेगा। यात्रा का विषय भी सामने आएगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई और मार्गदर्शन की ओर झुकाव रहेगा तथा नई बात समझने में रुचि होगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि आपकी गति धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण जिम्मेदारियों का भार महसूस कराएगा, लेकिन टिककर किए गए प्रयास का फल मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को मन लगने और ऊर्जा कम पड़ने का मिला जुला अनुभव होगा। काम में भी बहुत कुछ एक साथ समेटने की इच्छा के सामने अपनी गति का ध्यान आएगा। आज एक काम पर लगातार बने रहें।
आज मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति
उम्मीद से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। दिन का भाग्य पक्ष आर्थिक अवसर को सहारा देगा, हालांकि रकम या उसके आने का तरीका स्पष्ट नहीं है। इसलिए किसी खास स्रोत से धन मिलना तय मानकर चलना ठीक नहीं होगा। उपलब्ध अवसर आपकी अपेक्षा से बेहतर लगने के योग हैं। मन की अस्थिरता के कारण अच्छी संभावना पर भी दोबारा विचार करने की इच्छा होगी। तुला राशि के आठवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य निजी आर्थिक मामलों के साथ अधिकार और आत्मसम्मान का सवाल सामने लाएगा। किसी वरिष्ठ से जुड़ी बात आर्थिक चर्चा के बीच महत्व पाएगी। अपनी स्थिति समझाने की जरूरत महसूस होगी। लाभ की संभावना को खर्च की अग्रिम अनुमति न मानें।
आज का मीन लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ तनाव के योग हैं। बात का विषय छोटा हो, तब भी उसके पीछे सम्मान का सवाल बड़ा लगने लगेगा। अपनी बात सही ढंग से समझी जाए, यह इच्छा प्रबल रहेगी। सामने से अलग प्रतिक्रिया आने पर मन तुरंत निष्कर्ष की ओर जाएगा। आज बोली की नरमी रिश्ते के लिए उपयोगी रहेगी। बच्चों की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना घर में प्रसन्नता लाएगी। उनकी सराहना की चर्चा अपनों के बीच होगी और आपका मन गर्व से भरेगा। बुजुर्ग की कोई बात भी सोचने की दिशा देगी। परिवार में खुशी और दांपत्य की संवेदनशीलता साथ रहेंगे। किसी मतभेद में पुरानी शिकायत जोड़ने से बचें।
आज का मीन राशि स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन विचारों में स्थिरता कम रहेगी। ऊर्जा की गति धीमी महसूस होने की संभावना है और जिम्मेदारियां अपने आकार से अधिक भारी लगेंगी। अच्छा दिन होने के बावजूद मन का हर समय प्रसन्न रहना कठिन लगेगा। यह बेचैनी किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है। पढ़ाई या किसी समझदार व्यक्ति की बात में मन लगाने पर विचारों को दिशा मिलेगी। काम में टिके रहने का भाव सहायक होगा, हालांकि अपनी सीमा से अधिक बोझ उठाने पर थकान बढ़ने की संभावना है। रोज की सहज गति बनाए रखना आज उपयोगी रहेगा। आराम का समय काम के साथ तय रखें।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनें।
क्या न करें
जीवनसाथी से नाराजगी में भविष्य को लेकर कठोर बात न कहें।
कल का राशिफल
कल धार्मिक काम में भागीदारी होगी। बच्चों का साथ खुशी देगा और उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। दांपत्य में स्नेह बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी। कारोबार में नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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