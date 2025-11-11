मीन राशिफल 11 नवंबर: आज मीन राशि वाले अचानक न करें ये 1 काम, पैसे उधार देने से बचें

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 11 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव लाइफ: आज भावनाएं बढ़ेंगी। कोमलता से बोलें और ध्यान से सुनें। परिवार के साथ छोटी-छोटी परंपराओं या प्रार्थनाओं को साझा करने में समय बिताएं, जिससे कनेक्शन गहरे होते हैं और संस्कृति के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता है। कपल्स शांति महसूस करेंगे और एक नॉर्मल पारिवारिक मुलाकात की योजना बना सकते हैं या बड़ों से मिल सकते हैं। किसी सामुदायिक कार्यक्रम में सिंगल लोगों की दयालुता देखी जा सकती है। ईमानदारी बनाए रखें और जल्दबाजी में वादे करने से बचें। धैर्यपूर्वक देखभाल करने से विश्वास बनता है और पारिवारिक रीति-रिवाजों को याद रखें।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी स्किल्स का निरंतर और सावधानीपूर्वक उपयोग करें। आज कोई क्रिएटिव कार्य पूरा करें, और अपनी टीम के साथ उपयोगी विचार साझा करें। बड़ों से विनम्रता से बात करें और जरूरत पड़ने पर उनका मार्गदर्शन लें। बिना सोचे-समझे अचानक समझौते करने से बचें। प्राथमिकताओं की एक क्लियर लिस्ट बनाएं और एक समय में एक ही काम करें। किसी सहकर्मी की मदद करें। इससे प्यार बढ़ेगा। ईमानदार प्रयास और सम्मानजनक व्यवहार समय के साथ पहचान दिलाते हैं। बड़ों से मार्गदर्शन मांगें और ध्यान से नोट्स बनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज पैसों पर ध्यान देने की जरूरत है। नकदी गिनें, आने वाले बिलों की जांच करें और बड़ी खरीदारी टाल दें। अगर परिवार मदद मांग सकता है, तो सीमाओं के बारे में खुलकर बात करें और साथ मिलकर उचित सोल्यूशन खोजें। हर हफ़्ते थोड़ी बचत किसी सुरक्षित जार या बैंक खाते में डालने पर विचार करें। बिना क्लियर योजना के पैसे उधार देने से बचें। महत्वपूर्ण फैसलों पर बड़ों से सलाह लें और अपने बजट का बारीकी से पालन करने के लिए उसे नोट कर लें। हर महीने साथ मिलकर इसकी जांच करें।

सेहत राशिफल: हेल्दी रहने के लिए कोमल ध्यान और आसान रूटीन की आवश्यकता होती है। रोजाना टहलें, ज्यादा पानी पिएं और ताजा शाकाहारी भोजन खाएं, जिसमें भरपूर फल और अनाज हों। रात में भारी, ऑयली नाश्ते से बचें। जल्दी आराम करें, हर सुबह थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें और देर रात तक स्क्रीन पर समय सीमित रखें। अगर तनाव बढ़ता है, तो आराम के लिए परिवार या किसी भरोसेमंद बुजुर्ग से बात करें। मन को शांत करने के लिए दिन में दो बार एक्सरसाइज करें और नियमित रूप से हफ्ते में दो बार योग करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ