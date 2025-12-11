Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Pisces Horoscope Today 11 December 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions
मीन राशिफल 11 दिसंबर : मीन राशि वाले आज प्रेमी के साथ बिताएं समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल

मीन राशिफल 11 दिसंबर : मीन राशि वाले आज प्रेमी के साथ बिताएं समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 11 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आज प्रेमी के साथ समय बिताएं। इससे रिश्ता मजबूत होगा।

Dec 11, 2025 06:54 am IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 11 दिसंबर 2025 : आज आपका मन हल्का और भावनाएं उजली रहेंगी। आपकी कल्पना शक्ति से चीजों को हल्का और आसान तरीके से समझने में मदद करेगी। अच्छे विचारों पर भरोसा रखें, दूसरों के साथ धैर्य रखें, और परिवार या दोस्तों के साथ छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटें। धीरे-से सुनना और शांत-सी योजना बनाना आज आपका दिन संभाल लेगा। छोटे-छोटे क्रिएटिव काम और नरमी भरे शब्द रिश्तों और काम दोनों में राहत देंगे। एक समय में एक काम ध्यान से पूरा करें- इससे संतोष भी मिलेगा और दिन का प्रवाह भी शांत रहेगा। आपका सधा हुआ तरीका अच्छे नतीजे देगा।

लव राशिफल: नरम बातें और थोड़ा-सा समय देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपनी भावनाएं सरल शब्दों में साफ-साफ कहें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। प्यार कभी-कभी बड़े कामों में नहीं, छोटे इशारों में दिखता है। अगर आप सिंगल हैं तो एक सहज-सी बातचीत आज किसी गर्मजोशी भरे जुड़ाव की शुरुआत करा सकती है। रिश्ते समय के साथ बढ़ते हैं। बस धैर्य और ईमानदारी रखेंगे तो भरोसा और खुशी दोनों धीरे-धीरे मजबूत हो जाएंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपने शांत विचारों को साफ नोट्स में लिखें। इससे काम भी आसान होगा और टीम को भी समझ आएगा। किसी साथी को दिक्कत हो तो थोड़ी-सी मदद कर दें। आपके स्वभाव को लोग बहुत सराहेंगे। डिटेल्स को अच्छे से चेक करें और एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करें। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी आपके काम को अलग पहचान देगी और लोग आपके भरोसेमंद रवैये की तारीफ करेंगे। सरल प्लान और सहकर्मियों से नम्र व्यवहार आगे बढ़ने के मौके बनाएगा।

आर्थिक राशिफल: आज छोटे खर्चों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। एक हल्का-सा बचत लक्ष्य तय करें, जिसे आप रोजाना निभा सकें। रसीदें संभालकर रखें और नई चीज लेने से पहले दाम अच्छे से चेक करें। जल्दबाजी में कोई खरीद या कर्ज न लें। जरा-सा संदेह हो तो क्लिय सवाल पूछें। धीमे-धीमे की गई बचत आगे चलकर मजबूत सुरक्षा बनाएगी और पैसों को लेकर मन शांत रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आराम और हल्का-फुल्का मूवमेंट दोनों जरूरी हैं। हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी-सी वॉक आपका मूड बेहतर कर देगी। समय पर घर का बना खाना खाएं, पानी पिएँ और नींद को लेकर एक नियमित टाइम रखें। अगर बेचैनी महसूस हो तो थोड़ी देर धीमी सांस लें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। मन हल्का होगा। छोटी-छोटी शांत आदतें आपकी ऊर्जा को संतुलित और कोमल बनाए रखेंगी।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
