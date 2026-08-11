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आज का मीन राशिफल 11 अगस्त: शनि के कारण खुशी के बीच जिम्मेदारी ना भूलें, बहुत बड़े दावे से बचें

By Anita Baranwal
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Pisces Horoscope Today 11 August 2026, मीन राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर सुखद और प्रेरक रह सकता है। पढे़ं कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और करियर। 

Pisces Horoscope Today 11 August 2026
आज का मीन राशिफल 11 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 11 August 2026, आज का मीन राशिफल: माहौल आनंद, रचनात्मकता और मन की खुली ऊर्जा लिए हुए है। अपनेपन, खुशी और हल्के उत्साह का अनुभव हो सकता है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो मन और खिल जाएगा। जिन लोगों का काम सोच, प्रस्तुति, कला, कंटेंट, पढ़ाने या लोगों से जुड़ने से संबंधित है, उनके लिए दिन उपयोगी है। आप अपनी बात असरदार तरीके से रख पाएंगे। ईमानदारी और समझदारी से किया गया काम लोगों का भरोसा बढ़ाएगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच है, तो उसका खाका बनाना अच्छा रहेगा। शनि आपके भीतर गंभीरता भी बनाए हुए है, इसलिए खुशी के बीच जिम्मेदारी न भूलें। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपकी रचनात्मक क्षमता और आत्मविश्वास को सहारा दे रहा है। इसलिए जहां आप खुद को रोकते रहे, वहां अब एक कदम आगे बढ़ाना ठीक रहेगा। बस बहुत बड़े दावे न करें। धीरे, साफ और सच्चे तरीके से आगे बढ़ना ज्यादा लाभ देगा। दिन कुल मिलाकर सुखद और प्रेरक रह सकता है।

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मीन लव राशिफल

दिल की बात कहने या किसी खास व्यक्ति के करीब आने का अच्छा समय बन सकता है। प्रेम जीवन में गर्माहट बढ़ेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे भविष्य की छोटी योजनाओं पर बात कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी साथी के साथ बेहतर समझ बन सकती है, हालांकि सामने वाले की उम्मीदों को ध्यान से सुनना जरूरी होगा। किसी नए संपर्क या पसंद करने वाले व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसे हल्का और सहज रखें। बच्चों के साथ समय बिताने से भी मन खुश रहेगा। प्यार जताने के लिए शब्दों से ज्यादा समय और ध्यान दीजिए।

मीन करियर राशिफल

छात्रों के लिए यह मजबूत दिन है। पढ़ाई में मन गहराई से लग सकता है और जो विषय याद नहीं हो रहे थे, उनमें पकड़ बन सकती है। रचनात्मक विषय, भाषा, प्रस्तुति या इंटरव्यू की तैयारी में खास मदद मिलेगी। नौकरीपेशा लोग ईमानदार काम और साफ सोच से अच्छा असर छोड़ेंगे। वरिष्ठ आपकी विश्वसनीयता नोटिस कर सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए नया काम, नया आइडिया या प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी बन सकती है। बस शुरुआत से पहले व्यावहारिक पक्ष, समय और जिम्मेदारियां साफ कर लें। घर और काम के बीच संतुलन रखना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव घरेलू बेचैनी थोड़ा बढ़ा सकता है।

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मीन वित्त राशिफल

धन पक्ष में अवसर दिख सकते हैं, लेकिन उत्साह में सीमा भूलना ठीक नहीं रहेगा। अगर कहीं लाभ की संभावना दिखे तो पहले पूरी जानकारी लें। जोखिम वाली चाल को मनोरंजन की तरह भी बहुत आगे न बढ़ाएं। बच्चों, शौक, घूमने या किसी प्रिय व्यक्ति पर खर्च हो सकता है। यह खर्च खुशी देगा, पर बजट याद रखें। नए प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से पहले शुरुआती लागत और वापसी का समय समझना जरूरी होगा। साझेदारी के मामले में साफ बात रखें।

मीन सेहत राशिफल

मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी हल्का महसूस होगा, लेकिन थकान को खुशी के नीचे दबाएं नहीं। नींद पूरी लें और देर रात तक जागना कम करें। घर के माहौल में हल्की बेचैनी हो तो थोड़ी वॉक या शांत संगीत मदद करेगा। तली-भुनी चीजें कम लें। दिन में थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालना भी जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: खुशी के साथ जिम्मेदारी भी रखें, तभी अच्छा दिन लंबे असर में बदलेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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