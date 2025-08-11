Pisces Horoscope Today 11 August 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily Future prediction मीन राशिफल 11 अगस्त: धन की बचत का मिलेगा मौका, रात तक आपको खुद पर होगा गर्व, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 11 अगस्त: धन की बचत का मिलेगा मौका, रात तक आपको खुद पर होगा गर्व

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 11 Aug 2025 06:29 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 11 अगस्त 2025: मीन राशि वालों आज आपको रूटीन में शांति का अनुभव होगा। एक छोटा सा आराम या शांत समय आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। फ्रेंडशप दयालु शब्दों के जरिए सपोर्ट लाती है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो स्कूल या घर में काम आसानी से चलेंगे। शाम तक आपको दिल में गर्माहट महसूस होगी।

मीन लव राशिफल- मीन राशि वालों आज प्यार नरम और देखभाल वाला लगता है। आप किसी करीबी के साथ हंसी या प्यारा शब्द शेयर कर सकते हैं। उनके विचारों को सुनने से आप दोनों को सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी। एक सिंपल हग या जेंटल नोट उनका उत्साह बढ़ा सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति को गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ हैल्लो कहें। दयालुता के छोटे-छोटे काम विश्वास और आनंद को बनाएंगे।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि राशि वालों स्कूल या वर्कप्लेस पर कार्यों को आसानी से पूरा करने के लिए अपने शांत दिमाग का इस्तेमाल करें। टीचर या बॉस आपके लगातार कोशिश को महत्व देंगे। अगर आप अनिश्चित महसूस करते हैं, तो किसी फ्रेंड या सपोर्टिव से सलाह लें। छोटे-छोटे कदम आपको बड़े काम निपटाने में मदद करेंगे। नोट्स लेने से आप ट्रैक पर रह सकते हैं। जब आप थका हुआ महसूस करें तो एक छोटा ब्रेक लेने की कोशिश करें। दिन के अंत तक आपको अपने किए पर गर्व महसूस होगा।

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि वालों के लिए आज धन ठीक-ठाक दिख रहा है। आपको घर पर या दोस्तों की मदद से धन बचाने का एक छोटा सा मौका मिल सकता है। खिलौनों या उपहारों पर खर्च करने से पहले सोचें। आपको जिन चीजों की जरूरत है उनकी एक लिस्ट लिखने से आपको पैसे का मैनेजमेंट करने में मदद मिल सकती है। अगर कोई सलाह देता है, तो अच्छी तरह सुनें। अभी बचत करने से बाद में कुछ खास हो सकता है। अच्छे विकल्प आपको पैसों के मामले में खुशी और शांति का एहसास कराएंगे।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि, वाले आज का दिन शांत और सिंपल एक्सरसाइज के लिए उत्तम है। थोड़ी देर वॉक करने, हल्का खिंचाव या आसान खेल खेलने की कोशिश करें। बार-बार पानी पीने से आपको तरोताजा रहने में मदद मिलेगी। अगर आपको नींद आ रही है तो एक या दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सकती है। अगर आप स्ट्रेस महसूस करें तो गहरी सांस लेना याद रखें। मन खुश रखने से आपको मजबूत और हेल्दी रहने में मदद मिलेगी।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

उचित अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

