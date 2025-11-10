Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 10 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 10 नवंबर: आज मीन राशि वालों को होगी पैसों की जरूरत, ऑफिस में इस चीज में होगी परेशानी

मीन राशिफल 10 नवंबर: आज मीन राशि वालों को होगी पैसों की जरूरत, ऑफिस में इस चीज में होगी परेशानी

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 10 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Mon, 10 Nov 2025 07:07 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 10 नवंबर 2025: आज प्रेम जीवन को क्रिएटिव बनाए रखें। प्रोफेशनल प्रेशर को कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान के साथ संभालें। आज समृद्धि रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव लाइफ: प्रेम संबंधों में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आप अपने माता-पिता के साथ प्रेम संबंध पर बात करने की योजना बना सकते हैं। महिलाएं प्रेम संबंध में अहंकार के कारण छोटी-मोटी समस्याओं की आशंका कर सकती हैं। आपको अपने प्रेमी के पास्ट में न उलझने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। शाम को रोमांटिक डिनर पर जाने पर विचार करें। सिंगल जातकों के लिए आज किसी खास से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रिश्ते में अपमान से बचें और अपने साथी की उपलब्धियों की भी तारीफ करें। मैरिड महिलाओं को आज अपने जीवनसाथी पर नजर रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से सावधान रहने की जरूरत है। किसी प्रोजेक्ट में समस्याओं को सुलझाने के आपके प्रयासों के बावजूद, आपको समय सीमा को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्रोफेशनल लोग क्लाइंट के ऑफिस जा सकते हैं, जबकि कोई सीनियर आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश कर सकता है, जिसे आपको डिप्लोमेटिक तरीके से संभालने की जरूरत है। तकनीकी उपकरणों से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। नए व्यापारियों को आज अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में राहु का गोचर, 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का बेहतरीन समय
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 10-16 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। आपको परिवार में संपत्ति के मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। कुछ महिलाओं को आज पैतृक संपत्ति मिल सकती है। विदेश में पढ़ रहे बच्चे के खर्चों को पूरा करने के लिए आपको पैसे जुटाने पड़ सकते हैं। लग्जरी पर ज्यादा खर्च करने से बचें। शेयर, व्यापार और व्यवसाय में निवेश करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

सेहत राशिफल: आज आप स्वास्थ्य के मामले में भाग्यशाली हैं। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन त्वचा संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, और आपको डॉक्टर से सलह लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपको शराब और तंबाकू से परहेज करना चाहिए, लेकिन हरी सब्जियों के साथ मेवे और फल ज्यादा खाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को रात में दोपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए। फिजिकल हेल्थ बनाए रखने के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:11 नवंबर से रंग लाएगी इन राशियों की किस्मत, गुरु की वक्री चाल से होगा धन लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जानें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Meen Rashi pisces Pisces Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने