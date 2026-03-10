मीन राशिफल 10 मार्च: मीन राशि वालों के लिए 10 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मीन राशिफल 10 मार्च: मीन राशि वालों के लिए 10 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Pisces Horoscope Today 10 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Horoscope Today 10 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 10 मार्च 2026: अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें और उनकी राय को महत्व दें। कुछ रुकावटों के बावजूद, आप ऑफिस में काफी काम कर निपटा सकते हैं। आज के दिन फाइनेंशियल तौर पर समृद्धि भी आपके साथ रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अहंकार के कारण होने वाली उथल-पुथल पर काबू पाने की कोशिश करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप दफ्तर में उम्मीदों पर खरे उतरें। आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।
मीन राशि वालों के लिए 10 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मीन राशि वालों के लिए का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज अपने रिश्ते में बहस करने से बचें। आपके बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए खुलकर बातचीत करना ही बेहतर होगा। जब कोई समस्या हो, तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें। आज के दिन आपको अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज लंच या डिनर का प्लान भी बनाना चाहिए। मीन राशि की महिलाएं अपने किसी पुराने प्रेम-संबंध में वापस लौट सकती हैं, जिससे उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी। आज शादी-विवाह से जुड़ी बातचीत या फैसले लेने के लिए भी दिन बहुत शुभ रहेगा। मैरिड महिला जातक अपने परिवार को आगे बढ़ाने (संतान प्राप्ति) के बारे में भी विचार कर सकती हैं। जो महिलाएं अभी सिंगल हैं और किसी पार्टी या इवेंट में शामिल हो रही हैं, उन्हें वहां से कोई पॉजिटिव संकेत या प्रपोजल मिल सकता है।
मीन राशि वालों के लिए का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में अपने काम के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दें। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपके सामने नए-नए काम और जिम्मेदारियां आती जाएंगी। टीम मीटिंग्स के दौरान अपनी राय व्यक्त करते समय आपको कई अलग-अलग पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी किसी टिप्पणी या बात से आपके कोई सीनियर अधिकारी नाराज हो जाए। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, एनिमेशन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, परिवहन और विमान के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को विदेश में काम करने के मौके मिल सकते हैं। आज अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का भरपूर उपयोग करें और काम के सिलसिले में ट्रैवल करने के लिए भी तैयार रहें। जो लोग अभी नोटिस पीरियड में चल रहे हैं, उनके लिए आज के दिन इंटरव्यू के कई मौके सामने आ सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन को फाइनेंशियल दिक्कतों से पूरी तरह मुक्त रखें। आप अपने घर-परिवार के खर्चों को पूरा करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, लेकिन किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचना ही समझदारी होगी। कमाई का कोई अतिरिक्त स्रोत मिलने से आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन में और भी सुधार आएगा। आज कोई नया वाहन खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वे आज किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों (पूंजी) की कोई कमी नहीं होगी। कुछ नई व्यावसायिक साझेदारियां आपके लिए धन-लाभ के मामले में काफी फायदेमंद साबित होंगी।
मीन राशि वालों के लिए का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका स्वास्थ्य नॉर्मल बना रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी शारीरिक दिक्कतें आपकी एनर्जी को कम कर सकती हैं। मीन राशि के कुछ जातकों को सेहत से जुड़ी कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। आज वायरल बुखार, गले में संक्रमण और खांसी जैसी समस्याएं आम रह सकती हैं। घर पर खाना बनाते समय या सब्जियां काटते समय महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें छोटे-मोटे कट या चोट लग सकती है। आज का दिन जिम या योग क्लास ज्वाइन करने के लिए भी बहुत शुभ है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा