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मीन राशिफल 10 जून 2026: शाम तक मिल सकता है कोई शुभ समाचार, लग्न का विष योग बढ़ाएगा मुश्किलें

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 10 June 2026: मीन राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि लग्न का विष योग कुछ परेशानी भी बढ़ा सकता है।  पढ़ें मीन राशि के लिए आज वित्त, करियर, सेहत और लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी।

मीन राशिफल 10 जून 2026: शाम तक मिल सकता है कोई शुभ समाचार, लग्न का विष योग बढ़ाएगा मुश्किलें

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 10 जून 2026: मीन राशि वालों को आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्न का विष योग आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी दे सकता है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम कही जाएगी। निवेश के लिए यह समय अच्छा है। अच्छे रिटर्न की प्राप्ति हो सकती है। पराक्रम रंग लाएगा। घर में उत्सव सा महसूस करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। परिवार से जुड़ा कोई मामला हल हो सकता है। शाम तक किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल-

मीन लव राशिफल-

मीन राशि के लिए प्रेम-संबंधों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जो लोग नए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उनका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। शादीशुदा जातक पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करने के लिए बातचीत करें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। मीन राशि के लोग आज अपने दिल की सुनें और प्यार में बैलेंस बनाए रखें।

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मीन करियर राशिफल-

आज मीन राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। आपको किसी प्रोजेक्ट को फिर से करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज पैनिक होने से बचें और धैर्य के साथ कार्यों को पूरा करें। लंबे समय से अटके हुए किसी काम को रफ्तार मिल सकती है। करियर से जुड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें। आज कार्यस्थल पर आपको अपने अनुभवों से सीखने को मिलेगा।

मीन आर्थिक राशिफल-

मीन राशि के लिए आज धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। अगर आपका धन कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है, वापसी के संकेत हैं। धन की बचत पर जोर दें, ताकि भविष्य में आने वाली आर्थिक परेशानियों का आसानी सामना कर सकें। लुभावने निवेश से बचें। अगर आप बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा।

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मीन सेहत राशिफल-

आज आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी नहीं होंगे। हालांकि आज शरीर क संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जरूरी होने पर डॉक्टर की सलाह लेना नहीं भूलें। थकान या तनाव महसूस होने पर शरीर को पर्याप्त आराम दें। खूब पानी पिएं, जिससे हाइड्रेटेड रह सकें।

कुल मिलाकर मीन राशि वालों के सितारे आज पक्ष में रहेंगे। धन-संपदा में वृद्धि होगी और खुशियों का आगमन होगा। साहस में वृद्धि होगी और शत्रु परास्त हो सकते हैं। दिन की शुभता बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करना लाभकारी रहेगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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