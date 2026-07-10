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मीन राशिफल 10 जुलाई 2026: जिम्मेदारियों की वजह से हो सकती है बेचैनी, बेकार की चीजों में न फंसाएं पैसा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 10 July 2026: आज मीन राशि वालों के लिए अगर लंबे समय से किसी काम को शुरू करने में संकोच था, तो अब छोटा कदम उठाया जा सकता है। जानें कैसा बीतेगा पूरा दिन।

मीन राशिफल 10 जुलाई 2026: जिम्मेदारियों की वजह से हो सकती है बेचैनी, बेकार की चीजों में न फंसाएं पैसा

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 10 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत व्यावहारिक सोच के साथ होगी। पैसा, परिवार, जरूरी खर्च और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। घर के भीतर कोई जरूरी चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी बात वजन रखेगी, बशर्ते लहजा शांत रहे। मेहनत से कमाई का भाव मजबूत है, इसलिए जो भी मिलेगा, आपके प्रयास से मिलेगा। दोपहर के बाद गति बढ़ेगी। साहस, संपर्क और छोटे फैसलों में तेजी आ सकती है। भाई-बहन या किसी करीबी मित्र से हौसला मिल सकता है। यदि लंबे समय से किसी काम को शुरू करने में संकोच था, तो अब छोटा कदम उठाया जा सकता है। शनि आपके व्यक्तित्व को गंभीर बना रहा है, इसलिए मन पर दबाव भी महसूस हो सकता है। ऐसे में खुद पर जरूरत से ज्यादा कठोर न बनें। घर, पढ़ाई, बच्चों और निजी लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना इस दिन का मुख्य सूत्र रहेगा। धैर्य के साथ चलते रहेंगे तो दिन मेहनती होने पर भी सार्थक लगेगा।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का रवैया सहयोगी रहेगा, खासकर तब जब आप काम के दबाव में हों। शुरुआत में भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियों की बात हो सकती है, लेकिन बाद में संवाद हल्का हो जाएगा। जिन लोगों के बीच हाल में दूरी थी, वे फोन, संदेश या छोटी मुलाकात से बात सुधार सकते हैं। भाई-बहन या परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से आपका मन भी संभलेगा। बच्चों की ओर से अच्छी खबर, प्रगति या संतोष देने वाली बात मिल सकती है।

शिक्षा और करियर

कामकाज में यह दिन मेहनत से नतीजा देने वाला है। सुबह आर्थिक, प्रशासनिक या घरेलू जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी, इसलिए प्राथमिकता तय करें। नौकरीपेशा लोग धीरे लेकिन भरोसेमंद ढंग से काम निपटाएंगे। दोपहर के बाद संचार, फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, कॉल, लेखन या छोटी यात्राओं से जुड़ा काम तेजी पकड़ सकता है। जो लोग किसी नए कदम का सोच रहे हैं, वे छोटा और स्पष्ट आरंभ करें। विद्यार्थियों के लिए याद करने, लिखकर अभ्यास करने और संदेह पूछने का अच्छा समय है। गुरु रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ा रहा है, इसलिए मेहनत का असर पढ़ाई में दिख सकता है।

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धन और वित्त

धन के मामले में स्थिर और मेहनत आधारित सोच रखें। कमाई के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वही रास्ता भरोसेमंद रहेगा। परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। अनावश्यक चीजों पर पैसा न फंसाएं। यदि कोई भुगतान, फीस या घरेलू खर्च लंबित है, तो उसे क्रम से निपटाना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद छोटा लाभ, अतिरिक्त काम या संपर्क से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। बचत के लिए छोटे कदम भी उपयोगी रहेंगे।

स्वास्थ्य और कल्याण

मानसिक दबाव और जिम्मेदारियों की वजह से बेचैनी हो सकती है। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत रहेगी। समय पर भोजन करें और बहुत देर तक खाली पेट न रहें। हल्की चाल, गहरी सांस और थोड़ी धूप फायदेमंद होगी। रात की नींद न बिगड़ने दें। दिन भर की भागदौड़ के बीच छोटे विराम आपको संतुलित रखेंगे।

आज की सलाह: धैर्य रखें, छोटे कदम उठाएं और मेहनत का हिसाब मन में नहीं, कागज पर रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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