राशिफल 10 फरवरी 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन खास, नौकरी-बिजनेस में होगा फायदा, करियर में मिल सकता है नया मौका
Pisces Horoscope Today aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। जानें 10 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?
Pisces Horoscope Today 10 February 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: अपने रिश्ते में आने वाली हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें ताकि पार्टनर खुश रहें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी आज सही रहने वाली है। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। खुशी-खुशी नए अवसर को अपनाएं। आज आप पैसों से जुड़े फैसले सही से ले पाएंगे। नीचे पढ़ें 10 फरवरी के लिए मीन राशि का विस्तृत राशिफल-
मीन लव राशिफल
आज आप अपने पार्टनर का मूड अच्छा बनाए रखें। दिन के पहले हिस्से में ईगो से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि पार्टनर के साथ कुछ समय साथ में बिताएंगे तो सब सही हो जाएगा। लव लाइफ में आज आपको नई सोच देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को रिश्ते में आया नया बदलाव चौंका सकता है। कोई करीबी दोस्त प्रपोज कर सकता है। इससे नए रिश्ते की शुरुआत संभंव है। पार्टनर के साथ किसी पहाड़ी इलाके में रोमांटिक वीकेंड प्लान करें। साथ में समय बिताते हुए अपने दिल की बात शेयर करें।
मीन करियर राशिफल
आप अगर किसी स्टार्टअप से जुड़ेंगे तो आपके करियर के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, इससे आपको खुद को साबित करने के लिए कई मौले मिलेंगे। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। आज टीम मीटिंग के दौरान बहस ना करें। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। कुछ लोग बेहतर नतीजे के लिए किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम कर सकते हैं। नया काम करने के लिए आज का दिन सही है। बिजनेस से जुड़े लोग आज नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन शुभ होगा।
मीन मनी राशिफल
आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला है तो आज आप उसे सुलझा लेंगे। कुछ महिला जातकों के लिए शेयर, ट्रेड या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए दिन फेवरेवल होगा। कुछ लोग घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं। वहीं अगर गाड़ी लेनी है तो अच्छी तरह से सोच-विचार कर लें। अगर दान-पुण्य का काम करना है तो दिन का दूसरा हिस्सा इस काम के लिए सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग फंड जुटा पाने में सफल होंगे।
मीन हेल्थ राशिफल
कुल मिलाकर आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी होगी। बच्चों को गले का इन्फेक्शन या फिर वायरल बुखार हो सकता है। ऐसे में दिन आज इसकी वजह से थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। देर रात गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। अपने खानपान और फिटनेस पर ध्यान दें। डाइट या फिर एक्सरसाइज में बदलवा करने से पुरानी परेशानी दोबारा होने की संभावना है।
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें