Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 10 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 10 दिसंबर: मीन राशि आज ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें, धन आएगा

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 10 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Dec 10, 2025 07:11 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Horoscope Today 10 December 2025, मीन राशिफल 10 दिसंबर 2025: आज लव लाइफ को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाए रखें। आपका रवैया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद करेगा। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं, कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

मीन लव लाइफ: आप दोनों को जो एक्टिविटी पसंद हैं, उनके जरिए रोमांटिक जीवन को शानदार बनाए रखें। पूरे दिन धैर्य रखें और ध्यान रखें कि आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। कुछ प्रेम संबंधों में अहंकार के कारण उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, और इसके लिए तुरंत समाधान की जरूरत है। रोमांटिक रिश्ते में गॉसिप से बचें, क्योंकि इससे आज जीवन में उथल-पुथल हो सकती है। मैरिड पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल हो सकती है।

करियर राशिफल: अपने प्रोफेशनल जीवन को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखें। नए काम करने के लिए तैयार रहें, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत की भी परीक्षा लेंगे। कुछ जिम्मेदारियों के लिए एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत होगी। आपको डेडलाइन को लेकर परेशानी हो सकती है। मैनेजमेंट की गुड बुक्स में बने रहना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले कारोबारियों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप किसी नए प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के लिए भी दिन चुन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: धन आएगा। इससे आपको अपनी किस्मत आजमाने में मदद मिलेगी। आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला सुलझा सकते हैं, जबकि दोपहर का समय इलेक्ट्रिक डिवाइस और वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठा पाएंगे। कारोबारियों को खासकर नए क्षेत्रों में कारोबार के विस्तार के लिए फंड मिलेगा।

सेहत राशिफल: सुबह में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उम्रदराज लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। आपको सीने से संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। तनाव से दूर रहें और दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बैलेंस डाइट लें। गाड़ी चलाते समय शराब के सेवन से बचें। बच्चों को भी एरेटेड ड्रिंक्स और जंक फूड्स दोनों छोड़ देना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
