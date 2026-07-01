मीन राशिफल 1 जुलाई 2026: आज शनि आपको गंभीर और जिम्मेदार बना रहा, पास आएगा पैसा
Aaj ka Meen Rashifal 1 July 2026: मीन राशि वालों के लिए करियर आज के दिन का मजबूत पक्ष है। आय और अवसर के मामले में दिन उत्साहजनक लग सकता है। पढ़ें 1 जुलाई 2026 को मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 1 जुलाई 2026: यह दिन आपको दिखने, सराहे जाने और आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। सुबह से ही काम, जिम्मेदारी और छवि से जुड़े मामले तेज रहेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके काम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। कारोबार या पेशे से जुड़े लोगों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या काम की संभावना बनती दिख सकती है। फिर भी केवल बाहरी प्रशंसा पर भरोसा न करें। भीतर हल्की उलझन बनी रह सकती है, क्योंकि मन एक साथ कई बातें सोच रहा होगा। दोपहर के बाद माहौल हल्का होगा और मित्रों, नेटवर्क, टीम या सहयोगियों से लाभदायक जुड़ाव बढ़ सकता है। शनि आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाए हुए है, इसलिए आप हर बात सोच समझकर करना चाहेंगे। यही अच्छी बात है। बस अपने निर्णयों में देर इतनी न करें कि मौका निकल जाए। खुशी और भ्रम दोनों साथ चल सकते हैं, इसलिए संतुलन ही आज की कुंजी है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका व्यवहार आकर्षक रहेगा। सुबह आप काम में इतने डूबे रह सकते हैं कि साथी को समय कम मिले, लेकिन यदि आप एक छोटी सी बातचीत के लिए भी रुकेंगे तो बात संभली रहेगी। प्रेम संबंधों में रचनात्मकता, प्यारी बात, सराहना और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में दोस्तों के बीच या किसी सामाजिक दायरे में अच्छा समय बीत सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे बहुत जल्दबाजी से बचें। सहज बातचीत ज्यादा असर करेगी। परिवार में भी आपके लिए मान और अपनापन बना रहेगा।
शिक्षा और करियर
करियर इस दिन का मजबूत पक्ष है। सुबह महत्वपूर्ण काम, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट डील, इंटरव्यू, बॉस से बातचीत या सार्वजनिक रूप से दिखने वाले कार्य पूरे करने की कोशिश करें। आपके काम की गुणवत्ता नोटिस हो सकती है। कारोबार में पूछताछ बढ़े तो जवाब व्यवस्थित रखें। छात्रों के लिए भी यह दिन अच्छा है, खासकर रचनात्मक विषय, लेखन, प्रस्तुति और समझदारी वाले उत्तरों में। लेकिन बुध वक्री होने से जल्द निष्कर्ष न निकालें। ड्राफ्ट, डेटा और तारीखें जांच लें। दोपहर के बाद टीमवर्क, ग्रुप स्टडी, नेटवर्क या मित्रों की मदद से काम आगे बढ़ेगा। जोखिम भरे शॉर्टकट से बचना ही समझदारी है।
धन और वित्त
आय और अवसर के मामले में दिन उत्साहजनक लग सकता है। फिर भी किसी भी निवेश, खासकर जोखिम वाले विकल्प में, सिर्फ सुनकर कदम न बढ़ाएं। लाभ की संभावना हो सकती है, पर जांच और सीमा तय करना ज्यादा जरूरी है। काम के जरिए पैसा आने की दिशा बनेगी। दोस्तों या नेटवर्क से उपयोगी आर्थिक जानकारी मिल सकती है। घर और आराम से जुड़े खर्चों को भी नजरअंदाज न करें। संतुलित बजट आपको शाम तक सुकून देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक थकान दे सकता है। सुबह बहुत सख्त रूटीन अपनाने की बजाय कामों के बीच थोड़ी ढील रखें। शाम को दोस्तों से मिलना या हल्की बातचीत मन हल्का करेगी। नींद, पानी और भोजन की नियमितता बनाए रखें। ज्यादा सोचने से सिर भारी लग सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक जरूरी हैं।
आज की सलाह: सराहना मिले तो खुश रहें, पर बड़े फैसले पूरी जांच के बाद ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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