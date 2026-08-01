Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मीन राशिफल 1 अगस्त 2026: खर्च पर रखें नियंत्रण, करियर में धैर्य से मिलेगा लाभ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Pisces Horoscope Today 1 August 2026: मीन राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन धैर्य, संतुलन और सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। करियर में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी से बचें। प्रेम संबंधों में खुलकर और शांत तरीके से बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

Pisces Horoscope Today 27 July 2026
आज का मीन राशिफल 27 जुलाई 2027

Pisces Horoscope Today 1 August 2026: दिन थोड़ा भीतर की ओर ले जाने वाला है। मन कई बातें एक साथ सोच सकता है और खर्च, रिश्ते या भविष्य को लेकर हल्की चिंता भी उठ सकती है। ऐसे समय में खुद को दोष देने के बजाय रफ्तार धीमी रखना बेहतर रहेगा। काम करेंगे, पर बीच-बीच में अकेले रहने या शांति खोजने का मन होगा। कुछ पुराने मुद्दे फिर याद आ सकते हैं, खासकर वे जिनका संबंध भावनाओं, घर या अधूरे निर्णयों से है। खर्च आय से ज्यादा लगता दिखे तो घबराएं नहीं। पहले यह देखें कि क्या जरूरी है और क्या केवल आदतवश हो रहा है। शनि आपके व्यक्तित्व को गंभीर बना रहा है, इसलिए आज आप सामान्य से ज्यादा सोचेंगे। वहीं सूर्य और गुरु रचनात्मकता और समझ दे रहे हैं, जिससे सही दिशा भी मिल सकती है। दिन को भारी बनाने वाली चीज जल्दबाजी है। धीमे, साफ और व्यावहारिक कदम ही आपको राहत देंगे। शाम के बाद मन थोड़ा सहज हो सकता है, यदि दिन में अनावश्यक बहस और बेतरतीब खर्च से बच गए।

मीन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। साथी की बात जल्दी चुभ सकती है और आपकी चुप्पी भी सामने वाले को गलत लग सकती है। इसलिए जो बात साफ करनी है, वह शांत स्वर में करें। तकरार से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया को थोड़ा रोककर रखें। शादीशुदा लोगों के लिए यह दिन धैर्य मांगता है। प्रेम संबंध में अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन हर समय आश्वासन मांगना ठीक नहीं होगा। भाई-बहन या करीबी लोगों के साथ भी गलतफहमी की गुंजाइश है, इसलिए किसी तीसरी बात को बीच में न आने दें। सुनना, समझना और बात को अधूरा न छोड़ना आज रिश्तों को संभाल लेगा।

मीन राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई और काम दोनों में ध्यान बंटने की संभावना है, इसलिए छोटी सूची बनाकर चलें। छात्र रचनात्मक विषयों, लेखन, भाषा, कला या समझ आधारित अध्ययन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक जगह टिककर पढ़ना जरूरी होगा। नौकरी में पर्दे के पीछे चल रहे काम, फाइलें, तैयारी, योजना या समीक्षा अधिक समय ले सकती है। ऑफिस राजनीति या अनुमान में समय न गवाएं। जो स्पष्ट है, उसी पर काम करें। घर से काम करने वालों को अनुशासन बढ़ाना होगा। कारोबार में नया निवेश, तेज विस्तार या भावनात्मक निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। मेहनत का परिणाम मिलेगा, पर धीमी गति से। धैर्य रखें।

ये भी पढ़ें:कन्या मासिक राशिफल अगस्त 2026: शुक्र कन्या राशि में पहले भाव में

मीन राशि का आर्थिक राशिफल

खर्च का दबाव आज साफ महसूस हो सकता है। सुविधा, घर, यात्रा, स्वास्थ्य दिनचर्या या छोटी-छोटी जरूरतों पर पैसा निकल सकता है। जरूरी यह है कि आप खर्च को ट्रैक करें। आय कम नहीं है, पर बिखरा हुआ खर्च संतुलन बिगाड़ सकता है। निवेश के मामले में सावधानी रखें। केवल सुनकर, देखकर या भावनात्मक होकर पैसा न लगाएं। अगर किसी साझा खर्च या बिल को लेकर तनाव है, तो खुलकर बात करें। थोड़ी सख्ती के साथ बजट बनाएंगे तो राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:सिंह मासिक राशिफल 1-31 अगस्त: 2 अगस्त को मंगल आपके 11वें भाव को एक्टिव करेंगे

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

थकान, नींद की कमी या मन का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। दिनभर खुद को खींचने के बजाय बीच-बीच में आराम लें। पानी, हल्का भोजन और समय पर खाना आपके लिए जरूरी रहेगा। बहुत ज्यादा सोचने से ऊर्जा घटेगी, इसलिए कुछ देर शांत चलना या गहरी सांस लेना लाभ देगा। रात को स्क्रीन कम करें। मन को स्थिर रखने वाली छोटी आदतें आज खास काम करेंगी।

आज की सलाह

खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में जवाब देने से पहले मन को थोड़ा शांत करें।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: ग्रहण योग का दिखेगा असर, मेष समेत इन राशियों की बढ़ सकती है आय
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने