आज का मीन राशिफल 6 अगस्त: तुलना और शंका से बचें, शांति बनाए रखने के लिए बातों को तूल न दें
Pisces Horoscope 6 August 2026, Aaj ka meen rashifal: आज मीन राशि वालों के लिए आराम की इच्छा और जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाना आज आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। पढ़ें विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 6 August 2026, आज का मीन राशिफल: शुरुआती हिस्सा धन, परिवार, बोलचाल और आत्मविश्वास से जुड़ा रहेगा। किसी जरूरी खर्च, भुगतान या घर के बजट पर ध्यान जा सकता है। आप जो कहेंगे, उसका असर रहेगा, इसलिए शब्द सोचकर चुनें। दिन बढ़ने पर साहस और काम की गति दोनों बढ़ेंगे। भाई-बहन, दोस्त, टीम या करीबी सहयोगी से मदद मिलने पर आपका भरोसा मजबूत होगा। अगर आप किसी निर्णय को लेकर अटके थे, तो अब उसे अमल में लाने का हौसला आएगा। फिर भी एक बात याद रखें, शनि आपके स्वभाव में गंभीरता और धीमापन ला रहा है। इसलिए मन में टेंशन रह सकती है, भले काम आगे बढ़ रहा हो। रचनात्मकता, पढ़ाई, बच्चों या किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति के संकेत हैं। घर के माहौल में थोड़ी चंचलता रहेगी, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए बातों को तूल न दें। मेहनत का परिणाम दिख सकता है, लेकिन यह मेहनत से ही जुड़ा रहेगा। आराम की इच्छा और जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाना आज आपकी सबसे बड़ी कुंजी है।
मीन राशि प्रेम और रिश्ते
संबंधों में सामान्य तौर पर गर्माहट बनी रहेगी। साथी के साथ व्यवहार सहयोगी रहेगा, हालांकि घर या काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है। ऐसे में छोटी-सी बातचीत भी महत्वपूर्ण होगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे एक-दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों से जुड़ी खुशी या संतोष की बात भी सामने आ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है, खासकर यदि आप सहज और सच्चे बने रहें। तुलना और शंका से बचें।
मीन राशि शिक्षा और करियर
पढ़ाई और करियर दोनों में मेहनत का सीधा असर दिखेगा। छात्रों के लिए यह दिन अच्छा है, क्योंकि समझने की क्षमता और विषय में रुचि बढ़ेगी। अगर कोई परीक्षा, प्रोजेक्ट या प्रस्तुति है, तो तैयारी का फायदा मिलेगा। नौकरीपेशा लोग अपने दम पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको निर्देश का इंतजार करने की बजाय पहल करनी होगी। छोटे सफर, कॉल, रिपोर्ट, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े कामों में गति आएगी। रचनात्मक पेशों में भी अच्छा आउटपुट निकल सकता है। बस एक साथ बहुत कुछ उठाने से बचें।
मीन राशि धन और वित्त
पैसा आएगा, पर श्रम और निरंतरता के साथ। आसान लाभ की उम्मीद करने के बजाय अपने कौशल और समय पर भरोसा रखें। परिवार से जुड़ा कोई खर्च या छोटी खरीदारी सामने आ सकती है। बजट संभालकर चलेंगे तो दबाव नहीं बनेगा। किसी बड़े निवेश या उधारी का फैसला तुरंत न करें। जो कमाएं, उसका एक हिस्सा बचाने की आदत आज से ही मजबूत करें। काम से जुड़ी छोटी कमाई भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
मीन राशि स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक बेचैनी और थकान दोनों साथ चल सकते हैं, खासकर जब काम ज्यादा हो। शरीर को चलाते रहना जरूरी है, वरना सुस्ती बढ़ेगी। हल्की वॉक, समय पर भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग अच्छा असर देंगी। घर के तनाव को अपने ऊपर जमा न होने दें। पर्याप्त पानी और नियमित नींद पर खास ध्यान रखें।
आज की सलाह: हिम्मत से कदम बढ़ाएं, लेकिन हर काम को छोटे हिस्सों में बांटकर ही पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र