मीन राशिफल 5 मई 2026: पैसों को लेकर आज रहें बेहद सतर्क, किसी भी काम में ना करें जल्दबाजी
Pisces Horoscope Today 5 may 2026 meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Pisces Horoscope Today 5 may 2026, मीन राशिफल: आज 5 मई 2026 का दिन आपके लिए सतर्कता और स्पष्टता का दिन है। बुध और प्लूटो के बीच का तनाव किसी छोटे मैसेज, फोन कॉल या कागजी काम को भी भारी बना सकता है। आज किसी भी जानकारी को जल्दबाजी में समझने या जवाब देने से बचें। खासकर पैसों, समय या जिम्मेदारी से जुड़ी बातों में पूरी सावधानी बरतें। शांत मन से सुनें और समझें, ताकि बाद में पछतावा ना हो।
मीन राशि का लव राशिफल
आज रिश्तों में कोमलता के साथ स्पष्टता रखें। अगर कोई बात दिल में खटक रही है, तो सीधे लेकिन प्यार से पूछ लें। आज प्यार के रिश्ते में अपनी बात को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से यह उम्मीद न करें कि वे आपके मन की अनकही बात खुद-ब-खुद समझ जाएंगे।
अकेले लोग आज किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति से नई बातचीत के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें। रिश्ते में हैं तो आज छोटी-छोटी बातों को लेकर शक ना करें। पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और अपनी बात भी साफ-साफ कहें। एक छोटी स्पष्ट बातचीत आज रिश्ते को मजबूत बना सकती है।
मीन राशि का करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आज हर डिटेल पर ध्यान दें। ईमेल, रिपोर्ट, निर्देश या क्लाइंट का मैसेज पढ़ते समय जल्दबाजी ना करें। अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा पूछ लें। नौकरी करने वाले लोग डेडलाइन और जिम्मेदारियों को अच्छे से चेक करें। व्यापार करने वाले पेमेंट, डिलीवरी और शर्तों को साफ रखें। छात्रों को सलाह है कि पढ़ाई या असाइनमेंट में कोई शंका हो तो तुरंत पूछ लें। आज सावधानी से काम करने पर अच्छे नतीजे मिलेंगे।
मीन राशि का मनी राशिफल
आज पैसों को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई छोटा बिल, ऑनलाइन पेमेंट या खरीदारी करते समय नाम, राशि और डिटेल दोबारा जरूर चेक करें। निवेश या किसी बड़े खर्च से पहले अच्छे से सोचें। किसी के कहने पर या मूड में आकर पैसा खर्च ना करें। आज छोटी-छोटी लापरवाही भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मन में बार-बार कोई बात घूमने से थकान, सिरदर्द या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। ज्यादा सोच-विचार से बचें। समय पर खाना खाएं, खूब पानी पिएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर कोई बात मन में अटकी है, तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से शेयर करें। शांत रहने और सही समय पर आराम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
5 मई 2026 मीन राशि वालों के लिए सावधानी और स्पष्टता का दिन है। पैसों, काम और रिश्तों में जल्दबाजी ना करें। छोटी-छोटी बातों को ध्यान से समझें तो पूरा दिन शांत और सकारात्मक रहेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष