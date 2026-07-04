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मीन राशिफल 4 जुलाई 2026: मीन राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्चें, करियर में रखें फोकस, रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today 4 July 2026: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का रहेगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। करियर और पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा। रिश्तों में गलतफहमियों से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें।

मीन राशिफल 4 जुलाई 2026: मीन राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्चें, करियर में रखें फोकस, रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

Pisces Horoscope 4 July 2026, मीन राशिफल: मन थोड़ा भीतर की ओर रहेगा और बाहरी कामों में उत्साह पहले जैसा नहीं दिखेगा। ऐसे दिन में खुद को दोष देने के बजाय गति धीमी रखना बेहतर रहता है। खर्च, थकान, अधूरी नींद या किसी बात का भावनात्मक असर ध्यान खींच सकता है। आपको नैतिक सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना उपयोगी रहेगा। अकेले सब संभालने की जिद न करें। चंद्रमा और राहु का प्रभाव अंदरूनी बेचैनी बढ़ा सकता है, जबकि लग्न में शनि आपको जिम्मेदार बनाकर रखेगा। यही कारण है कि आप थके हुए होकर भी काम छोड़ना नहीं चाहेंगे। घर और निजी जीवन में शांति बनाए रखना जरूरी होगा। अनावश्यक यात्रा, जल्दबाजी और बिना योजना के खर्च से बचें। जो लोग रचनात्मक काम, लेखन, डिजाइन, शिक्षण या बच्चों से जुड़े क्षेत्र में हैं, उन्हें सोचने के अच्छे विचार मिल सकते हैं, पर उन्हें तुरंत अमल में लाने की बजाय लिखकर रखना ठीक रहेगा। आत्मविश्वास थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। दिन को आराम, समीक्षा और सीमित कामों के साथ संभालेंगे तो संतुलन बना रहेगा।

मीन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं, जबकि आप भीतर से सिर्फ थके हुए हैं। इसलिए चुप्पी को गलतफहमी न बनने दें। छोटी सी साफ बात बहुत फर्क डालेगी। अगर हाल में किसी बात पर नाराजगी हुई है, तो उसे टालने के बजाय नरम तरीके से सुलझाएं। प्रेम संबंध में उम्मीदें ज्यादा रखने से मन खिंच सकता है। सामने वाले की सीमाएं समझना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक सहारा मिलेगा। बच्चों से जुड़ी बातों में धैर्य रखें।

मीन राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई और काम दोनों में ध्यान भटकने का खतरा रहेगा। छात्र समय को हल्के मनोरंजन या बेकार उलझनों में गंवा सकते हैं, इसलिए एक तय रूटीन बनाना जरूरी होगा। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। कामकाजी लोगों को भी आज हर काम में डबल फोकस रखना होगा, खासकर रचनात्मक काम, कंटेंट, प्रस्तुति या बच्चों से जुड़े क्षेत्र में। बुध के वक्री प्रभाव से सोच अच्छी रहेगी, पर अभिव्यक्ति में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। ऑफिस में कम बोलकर ज्यादा व्यवस्थित काम करना बेहतर होगा। बिजनेस वालों के लिए लंबी यात्रा या दूर के काम से बहुत त्वरित लाभ की उम्मीद न रखें। पहले लागत, समय और थकान का अंदाजा करें। आज तैयारी, समीक्षा और बैकएंड काम सामने से ज्यादा उपयोगी रहेंगे।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

खर्च आय से थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए बजट पर सख्ती जरूरी होगी। छोटी छोटी रकम भी जुड़कर दबाव बना सकती है। खाने पीने, बच्चों, घर की सुविधा या यात्रा जैसे खर्च सामने आ सकते हैं। कोई नुकसान जैसा एहसास भी हो सकता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। अभी नियंत्रण और जांच से स्थिति संभल सकती है। नया निवेश, भावनात्मक खरीदारी या बिना सोचे उधार देना टालें। पुरानी बकाया सूची देखकर भुगतान प्राथमिकता तय करें।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

थकान, कम ऊर्जा और नींद की कमी असर डाल सकती है। खानपान में लापरवाही न करें। बाहर का भारी या अनियमित भोजन परेशानी बढ़ा सकता है। पानी, हल्का खाना और थोड़ी विश्राम अवधि जरूरी रहेगी। मन भारी हो तो खुद को व्यस्त दिखाने के बजाय सच में आराम दें। हल्की प्राणायाम जैसी शांत गतिविधि या धीमी वॉक अच्छा असर दे सकती है।

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आज की सलाह: हर बात अकेले न उठाएं, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से मन हल्का होगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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