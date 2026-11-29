मीन राशिफल 29 नवंबर: नौकरी और पढ़ाई में मिलेगी सफलता, संतान का मिलेगा साथ, कारोबार विस्तार के योग
Pisces Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: 29 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने और कठिन विषयों को समझने में मदद मिल सकती है।
Pisces Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: बच्चों का साथ आज आपका मन हल्का करेगा और पढ़ाई में सफलता की संभावना उत्साह बढ़ाएगी। नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारी पूरे आत्मविश्वास से निभाएंगे। दिन में खुशी रहेगी, हालांकि हर काम की गति तेज नहीं होगी। परिवार के किसी समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वहां जाने का विचार रोज की जिम्मेदारियों के बीच सुखद विराम जैसा लगेगा। अपने लिए कुछ रचनात्मक करने का मन होगा और किसी सुखद सैर के लिए समय निकलने के योग हैं। काम के मामले में भरोसा रहेगा, फिर भी जिम्मेदारियों का वजन महसूस होगा। यह मिला-जुला अनुभव दिन की पहचान बनेगा। बाहर से आप उत्साहित दिखेंगे और भीतर अपनी ऊर्जा को ध्यान से बांटने की जरूरत समझेंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को प्रदर्शन के लिए सम्मान मिलने के योग हैं। आज खुशी के अवसर और मेहनत की मांग साथ चलेंगे।
29 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए नौकरी, पढ़ाई और कारोबार में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा? कारोबार के विस्तार, संतान की खुशी और पारिवारिक जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानें। धन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
मीन राशि का करियर राशिफल
शिक्षा के लिए दिन अनुकूल है। किसी विषय को समझने में रुचि रहेगी और पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। अपनी जिम्मेदारी सामने आने पर आप उसे संभालने को तैयार होंगे। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा और दायित्व भारी महसूस कराएगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, जिसमें आज टिककर की गई मेहनत का लाभ मिलने के योग हैं। काम का परिणाम पाने की इच्छा रहेगी, मगर हर कदम पर अपने प्रयास का वजन भी महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे पढ़ाई और रचनात्मकता में मन लगेगा तथा बच्चों के लिए समय निकलेगा। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को सम्मान या पदक मिलने के योग हैं। विद्यार्थी आज अपनी समझ को लिखकर परखें। किसी रचनात्मक विषय में नई सोच आएगी और परिचित काम को अपने ढंग से करने की इच्छा बढ़ेगी।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
शौक और सुख-सुविधा पर खर्च की इच्छा रहेगी। तुला राशि के आठवें भाव में अपनी राशि का मार्गी शुक्र स्नेह जताने और अपने आराम पर रकम लगाने का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी अपने के साथ अच्छा समय बिताने की योजना में खर्च जुड़ने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने की यात्रा का विचार भी आर्थिक तैयारी पर ध्यान ले जाएगा। आज बढ़ी हुई आमदनी का अलग से निश्चित संकेत नहीं है। खर्च की इच्छा और जिम्मेदारी के बीच अपना संतुलन खोजने की कोशिश रहेगी। मनोरंजन के लिए रकम की सीमा पहले तय कर लें। दिन में अपनी पसंद को जगह देने की खुशी होगी, साथ ही आगे की जरूरतों का ध्यान भी बना रहेगा।
मीन राशि का लव राशिफल
बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा और उनका साथ मन की गंभीरता हल्की करेगा। घर में किसी सुखद योजना पर बातचीत होगी। परिवार या सामाजिक समारोह में शामिल होने की संभावना मिलने-जुलने का अवसर देगी। अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा आज स्पष्ट होगी। जीवनसाथी के साथ किसी हल्की-फुल्की बात पर समय बिताना अच्छा लगेगा। जिम्मेदारियों की चर्चा के बाद भी रिश्ते में अपनापन बना रहेगा। किसी सुखद सैर के लिए समय निकलने के योग हैं। साथ बैठते समय काम का फोन कुछ देर अलग रखें। आज रचनात्मक रुचि साझा करने में आनंद आएगा और बच्चों की बात सुनते हुए आपकी अपनी सोच में भी ताजगी होगी। शाम के पारिवारिक पल दिन का प्रसन्न हिस्सा रहेंगे।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं, हालांकि ऊर्जा की गति धीमी रहेगी। मन का उत्साह और शरीर की काम करने की रफ्तार अलग महसूस होगी। जिम्मेदारी निभाने का भरोसा रहेगा, मगर लगातार व्यस्तता थकान बढ़ा सकती है। अपनी धीमी गति को कमजोरी समझकर अतिरिक्त काम न उठाएं। दिन में छोटे विश्राम उपयोगी रहेंगे। खुशी देने वाली गतिविधि मानसिक ताजगी का सहारा बनेगी। बच्चों के साथ समय या सुखद सैर का विचार मन हल्का रखेगा। शाम तक काम का भार महसूस होगा, फिर भी परिवार के बीच मन प्रसन्न रहेगा और दिन की अच्छी बातों पर ध्यान टिकेगा।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बच्चों या अपनी रचनात्मक रुचि के लिए थोड़ा समय तय करें।
क्या न करें- किसी आयोजन में जाने के उत्साह में पहले से तय विश्राम न टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र