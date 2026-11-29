Pisces Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: 29 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने और कठिन विषयों को समझने में मदद मिल सकती है।

Pisces Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: बच्चों का साथ आज आपका मन हल्का करेगा और पढ़ाई में सफलता की संभावना उत्साह बढ़ाएगी। नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारी पूरे आत्मविश्वास से निभाएंगे। दिन में खुशी रहेगी, हालांकि हर काम की गति तेज नहीं होगी। परिवार के किसी समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वहां जाने का विचार रोज की जिम्मेदारियों के बीच सुखद विराम जैसा लगेगा। अपने लिए कुछ रचनात्मक करने का मन होगा और किसी सुखद सैर के लिए समय निकलने के योग हैं। काम के मामले में भरोसा रहेगा, फिर भी जिम्मेदारियों का वजन महसूस होगा। यह मिला-जुला अनुभव दिन की पहचान बनेगा। बाहर से आप उत्साहित दिखेंगे और भीतर अपनी ऊर्जा को ध्यान से बांटने की जरूरत समझेंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को प्रदर्शन के लिए सम्मान मिलने के योग हैं। आज खुशी के अवसर और मेहनत की मांग साथ चलेंगे।

मीन राशि का करियर राशिफल शिक्षा के लिए दिन अनुकूल है। किसी विषय को समझने में रुचि रहेगी और पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। अपनी जिम्मेदारी सामने आने पर आप उसे संभालने को तैयार होंगे। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा और दायित्व भारी महसूस कराएगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, जिसमें आज टिककर की गई मेहनत का लाभ मिलने के योग हैं। काम का परिणाम पाने की इच्छा रहेगी, मगर हर कदम पर अपने प्रयास का वजन भी महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे पढ़ाई और रचनात्मकता में मन लगेगा तथा बच्चों के लिए समय निकलेगा। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को सम्मान या पदक मिलने के योग हैं। विद्यार्थी आज अपनी समझ को लिखकर परखें। किसी रचनात्मक विषय में नई सोच आएगी और परिचित काम को अपने ढंग से करने की इच्छा बढ़ेगी।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल शौक और सुख-सुविधा पर खर्च की इच्छा रहेगी। तुला राशि के आठवें भाव में अपनी राशि का मार्गी शुक्र स्नेह जताने और अपने आराम पर रकम लगाने का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी अपने के साथ अच्छा समय बिताने की योजना में खर्च जुड़ने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने की यात्रा का विचार भी आर्थिक तैयारी पर ध्यान ले जाएगा। आज बढ़ी हुई आमदनी का अलग से निश्चित संकेत नहीं है। खर्च की इच्छा और जिम्मेदारी के बीच अपना संतुलन खोजने की कोशिश रहेगी। मनोरंजन के लिए रकम की सीमा पहले तय कर लें। दिन में अपनी पसंद को जगह देने की खुशी होगी, साथ ही आगे की जरूरतों का ध्यान भी बना रहेगा।

मीन राशि का लव राशिफल बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा और उनका साथ मन की गंभीरता हल्की करेगा। घर में किसी सुखद योजना पर बातचीत होगी। परिवार या सामाजिक समारोह में शामिल होने की संभावना मिलने-जुलने का अवसर देगी। अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा आज स्पष्ट होगी। जीवनसाथी के साथ किसी हल्की-फुल्की बात पर समय बिताना अच्छा लगेगा। जिम्मेदारियों की चर्चा के बाद भी रिश्ते में अपनापन बना रहेगा। किसी सुखद सैर के लिए समय निकलने के योग हैं। साथ बैठते समय काम का फोन कुछ देर अलग रखें। आज रचनात्मक रुचि साझा करने में आनंद आएगा और बच्चों की बात सुनते हुए आपकी अपनी सोच में भी ताजगी होगी। शाम के पारिवारिक पल दिन का प्रसन्न हिस्सा रहेंगे।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं, हालांकि ऊर्जा की गति धीमी रहेगी। मन का उत्साह और शरीर की काम करने की रफ्तार अलग महसूस होगी। जिम्मेदारी निभाने का भरोसा रहेगा, मगर लगातार व्यस्तता थकान बढ़ा सकती है। अपनी धीमी गति को कमजोरी समझकर अतिरिक्त काम न उठाएं। दिन में छोटे विश्राम उपयोगी रहेंगे। खुशी देने वाली गतिविधि मानसिक ताजगी का सहारा बनेगी। बच्चों के साथ समय या सुखद सैर का विचार मन हल्का रखेगा। शाम तक काम का भार महसूस होगा, फिर भी परिवार के बीच मन प्रसन्न रहेगा और दिन की अच्छी बातों पर ध्यान टिकेगा।

शुभ अंक- 2 शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बच्चों या अपनी रचनात्मक रुचि के लिए थोड़ा समय तय करें।