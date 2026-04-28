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मीन राशिफल 28 अप्रैल 2026: पुरानी बातें और घर की स्थिति से मूड हो सकता है खराब, खुद को समय देने से मन होगा हल्का

Apr 28, 2026 07:19 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Horoscope Today 28 April 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन।, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

मीन राशिफल 28 अप्रैल 2026: पुरानी बातें और घर की स्थिति से मूड हो सकता है खराब, खुद को समय देने से मन होगा हल्का

Pisces Horoscope Today 28 April 2026, मीन राशिफल: आज 28 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए घर की स्थिति, पुरानी यादों और निजी चिंताओं से प्रभावित रहने वाला है। आप लोगों के बोलने के लहजे और आसपास के माहौल को लेकर बहुत संवेदनशील महसूस करेंगे। आज आपको यह साफ दिखाई देगा कि कौन सी चीजें आपको सुकून देती हैं और कौन सी आपकी ऊर्जा सोख रही हैं।

हर भावना को बड़ी कहानी ना बनाएं, बस उसे शांति से महसूस करें। कभी-कभी मन का छोटा सा संकेत सिर्फ थोड़ी एक्स्ट्रा देखभाल मांग रहा होता है। आज अपनी प्रतिक्रिया को सरल और व्यावहारिक रखें। दूसरों के मूड को खुद पर हावी ना होने दें। अगर कोई बात परेशान कर रही है, तो उसे उलझाने की बजाय प्यार से ना कह दें। ख्यालों में खोए रहने से बेहतर है कि कोई छोटा-सा काम निपटा लें।

लव राशिफल

आज रिश्तों में पुरानी यादों या किसी मैसेज के जरिए प्यार में फिर से गर्माहट महसूस हो सकती है। रोमांस गहरा लगेगा, लेकिन भावनाओं के बहाव में अपनी दुविधाओं को नजरअंदाज ना करें। दिल को सुकून के साथ-साथ सच की भी जरूरत होती है। सिंगल लोग आज किसी पुराने दोस्त को याद कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं, जो इमोशनल सपोर्ट दे सके। रिश्ते में रह रहे लोग प्लानिंग, पर्सनल स्पेस या कमिटमेंट पर बात कर सकते हैं। प्यार तब मजबूत होता है, जब आप पार्टनर से खुलकर और साफ शब्दों में बात करते हैं। इशारों में कहने की बजाय सीधे अपनी बात रखें। एक छोटी-सी सच्ची बात किसी भी बड़े वादे से ज्यादा असरदार होगी।

करियर राशिफल

आज दूसरों की स्पीड से खुद की तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। आसपास का शोर या लोगों की अस्पष्ट बातें आपकी एकाग्रता बिगाड़ सकती हैं। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और अपने आसपास एक ऐसी सीमा बना लें, ताकि कोई आपको बार-बार टोक ना सके। ऑफिस में उन कामों को चुनें, जिनमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बिजनेस करने वाले लोग आज क्लाइंट्स के साथ व्यवहार, पेमेंट फॉलो-अप या प्लानिंग में सावधानी बरतें। छात्रों के लिए आज शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करना सबसे अच्छा रहेगा। एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की बजाय छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। करियर तब आगे बढ़ेगा, जब आपका काम दूसरों के मूड से प्रभावित नहीं होगा।

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मनी राशिफल

आज इमोशनल होकर ज्यादा खर्च करने की संभावना है। गिफ्ट, बाहर का खाना, घर की सजावट या खुद को खुश करने के लिए की गई छोटी खरीदारी अभी तो अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में जेब पर भारी पड़ सकती है। खर्च करने से पहले सोचें कि क्या इसकी वाकई जरूरत है या आप सिर्फ मूड ठीक करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। निवेश या लेन-देन के मामले में सिर्फ भरोसे पर आगे ना बढ़ें। कागजात अच्छे से पढ़ें और जब तक सब कुछ साफ ना हो, तब तक कोई बड़ा फैसला ना लें। थोड़ी सावधानी आपके आने वाले समय को सुरक्षित रख सकती है।

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स्वास्थ्य राशिफल

आज ज्यादा थकान, पैरों में दर्द या पाचन की समस्या महसूस हो सकती है। अगर आप दिन भर दूसरों की चिंताएं सुनते रहे, तो शाम तक बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। आपका शरीर आज थोड़े आराम और शांति की मांग कर रहा है। सादा खाना खाएं, खूब पानी पिएं और मोबाइल-टीवी से थोड़ा दूर रहें। सोने से पहले पेंडिंग कामों की चिंता ना करें। खुद को शांत माहौल देंगे। आज का एक छोटा-सा ब्रेक आपकी खोई ऊर्जा वापस ला सकता है।

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28 अप्रैल 2026 मीन राशि वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील और अनुशासन का दिन है। दूसरों के मूड को समझें, लेकिन खुद को खोने ना दें। थोड़ी सावधानी और शांत दिमाग से आज का दिन अच्छा बीत सकता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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