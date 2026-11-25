today pisces horoscope: काम में सफलता की गुंजाइश आपकी निरंतरता से जुड़ेगी और बीच में रुकी गति दोबारा पकड़नी होगी।

मन बेचैन रहेगा और काम शुरू करने में आलस आएगा, फिर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन की यही खींचतान आपको महसूस होगी। एक ओर जिम्मेदारियां भारी लगेंगी, दूसरी ओर कोई साहसिक फैसला आपको ज्यादा मेहनत करने की ओर ले जाएगा। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, इसलिए टिककर किया गया प्रयास आज ज्यादा उपयोगी रहेगा। मेहनत का सहारा मिलेगा और केवल इच्छा से आर्थिक नतीजा नहीं बनेगा। भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी। छोटी यात्रा और फोन पर पहल के लिए दिन अनुकूल है। आज पहला कदम उठाने के बाद अपनी गति बनाए रखना मुख्य बात होगी। भीतर की सुस्ती के साथ आगे बढ़ने का भरोसा भी बना रहेगा।

लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान आपका लिया हुआ साहसिक निर्णय काम की मांग बढ़ाएगा। जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। काम को टालने का मन होगा तो उसी निर्णय की याद आपको फिर सक्रिय करेगी। तुला राशि के आठवें भाव में बुध संदेशों और बातचीत के साथ पढ़ाई को महत्वपूर्ण बनाएगा। किसी विषय पर सोचने और उसे शब्द देने में समय जाएगा। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान रहने के योग हैं। पढ़ाई में प्रयास का रास्ता साफ रहेगा, हालांकि दिन की शुरुआती सुस्ती समय लेगी। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर होगा और इच्छित परिणाम मिलने की संभावना है। आज अपने मुख्य लक्ष्य का पहला हिस्सा जल्दी शुरू करें।

आर्थिक प्रयास के प्रति गंभीरता धन मेहनत से ही आएगा। आज कमाई के लिए किया गया वास्तविक प्रयास मुख्य आधार रहेगा। केवल किसी संभावना पर भरोसा करके आर्थिक राहत मान लेना ठीक नहीं होगा। साहसिक फैसला लेने के बाद उसे निभाने में समय और श्रम लगेगा। पैसे से जुड़ी सोच में भी यही जिम्मेदारी सामने रहेगी। किसी बड़े लाभ या अचानक आमदनी का संकेत नहीं है। काम में अपनी भूमिका पूरी करना आर्थिक प्रगति की दिशा में उपयोगी रहेगा। आज मेहनत और उससे मिलने वाले प्रतिफल का संबंध साफ महसूस होगा। अपनी ऊर्जा को कमाई से जुड़े मुख्य काम पर लगाएं। दिन में आत्मविश्वास बढ़ने से आर्थिक प्रयास के प्रति गंभीरता आएगी, लेकिन परिणाम पाने के लिए लगातार काम करने की जरूरत बनी रहेगी।

मीन राशि के लिए लव में आज क्या खास जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन में किसी असाधारण बदलाव का संकेत नहीं है। रोज की बातचीत अपनी सहज गति से होगी, हालांकि आपकी बेचैनी कभी उत्तर देने के ढंग में झलकेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल करना और भाई बहनों से बात करना अच्छा रहेगा। फोन पर जरूरी संवाद अनुकूल रहेगा और छोटी यात्रा भी अच्छी जाएगी। बच्चों का बेहतर प्रदर्शन मन को भरोसा देगा। उनके इच्छित परिणाम की संभावना परिवार की बातचीत का सुखद पक्ष बनेगी। अपनी व्यस्तता या सुस्ती को सामने वाले की गलती मानने से सावधान रहें। जीवनसाथी को अपने मन का हाल साफ कहें। आज रिश्तों में सामान्य साथ बना रहेगा और भाई बहनों से संवाद करने पर अपनापन महसूस होगा।

मीन राशि के लिए हेल्थ में आज क्या खास ऊर्जा धीमी रहेगी और काम शुरू करने से पहले ही बोझ महसूस होगा। बेचैनी के कारण खाली बैठना भी पूरी तरह अच्छा नहीं लगेगा। यह मन और दिन की गति का खिंचाव रहेगा। किसी बीमारी या खास शारीरिक समस्या का संकेत नहीं है। जिम्मेदारियां एक साथ सोचने पर ज्यादा भारी लगेंगी। छोटे हिस्से में काम करने से अपनी गति समझना आसान रहेगा। काम और आराम के बीच छोटा अंतर रखें। आत्मविश्वास बढ़ने से सक्रिय होने की इच्छा लौटेगी, लेकिन शुरुआत का आलस दिन में फिर उभर सकता है। आज अपनी क्षमता से अधिक कार्यक्रम भरने पर थकान बढ़ने की संभावना रहेगी। धीरे चलते हुए भी काम जारी रखने का भाव अंत तक बना रहेगा।

क्या करें

भाई या बहन को खुद फोन करके जरूरी बात पूरी करें।

क्या न करें

आलस के कारण पढ़ाई का तय समय आगे न खिसकाएं।

कल का राशिफल