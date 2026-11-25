आज का मीन राशिफल (25 नवंबर 2026): साढ़ेसाती के कारण टिककर किया गया प्रयास ज्यादा उपयोगी रहेगा
today pisces horoscope: काम में सफलता की गुंजाइश आपकी निरंतरता से जुड़ेगी और बीच में रुकी गति दोबारा पकड़नी होगी।
मन बेचैन रहेगा और काम शुरू करने में आलस आएगा, फिर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन की यही खींचतान आपको महसूस होगी। एक ओर जिम्मेदारियां भारी लगेंगी, दूसरी ओर कोई साहसिक फैसला आपको ज्यादा मेहनत करने की ओर ले जाएगा। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, इसलिए टिककर किया गया प्रयास आज ज्यादा उपयोगी रहेगा। मेहनत का सहारा मिलेगा और केवल इच्छा से आर्थिक नतीजा नहीं बनेगा। भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी। छोटी यात्रा और फोन पर पहल के लिए दिन अनुकूल है। आज पहला कदम उठाने के बाद अपनी गति बनाए रखना मुख्य बात होगी। भीतर की सुस्ती के साथ आगे बढ़ने का भरोसा भी बना रहेगा।
लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान
आपका लिया हुआ साहसिक निर्णय काम की मांग बढ़ाएगा। जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। काम को टालने का मन होगा तो उसी निर्णय की याद आपको फिर सक्रिय करेगी। तुला राशि के आठवें भाव में बुध संदेशों और बातचीत के साथ पढ़ाई को महत्वपूर्ण बनाएगा। किसी विषय पर सोचने और उसे शब्द देने में समय जाएगा। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान रहने के योग हैं। पढ़ाई में प्रयास का रास्ता साफ रहेगा, हालांकि दिन की शुरुआती सुस्ती समय लेगी। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर होगा और इच्छित परिणाम मिलने की संभावना है। आज अपने मुख्य लक्ष्य का पहला हिस्सा जल्दी शुरू करें।
आर्थिक प्रयास के प्रति गंभीरता
धन मेहनत से ही आएगा। आज कमाई के लिए किया गया वास्तविक प्रयास मुख्य आधार रहेगा। केवल किसी संभावना पर भरोसा करके आर्थिक राहत मान लेना ठीक नहीं होगा। साहसिक फैसला लेने के बाद उसे निभाने में समय और श्रम लगेगा। पैसे से जुड़ी सोच में भी यही जिम्मेदारी सामने रहेगी। किसी बड़े लाभ या अचानक आमदनी का संकेत नहीं है। काम में अपनी भूमिका पूरी करना आर्थिक प्रगति की दिशा में उपयोगी रहेगा। आज मेहनत और उससे मिलने वाले प्रतिफल का संबंध साफ महसूस होगा। अपनी ऊर्जा को कमाई से जुड़े मुख्य काम पर लगाएं। दिन में आत्मविश्वास बढ़ने से आर्थिक प्रयास के प्रति गंभीरता आएगी, लेकिन परिणाम पाने के लिए लगातार काम करने की जरूरत बनी रहेगी।
मीन राशि के लिए लव में आज क्या खास
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन में किसी असाधारण बदलाव का संकेत नहीं है। रोज की बातचीत अपनी सहज गति से होगी, हालांकि आपकी बेचैनी कभी उत्तर देने के ढंग में झलकेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल करना और भाई बहनों से बात करना अच्छा रहेगा। फोन पर जरूरी संवाद अनुकूल रहेगा और छोटी यात्रा भी अच्छी जाएगी। बच्चों का बेहतर प्रदर्शन मन को भरोसा देगा। उनके इच्छित परिणाम की संभावना परिवार की बातचीत का सुखद पक्ष बनेगी। अपनी व्यस्तता या सुस्ती को सामने वाले की गलती मानने से सावधान रहें। जीवनसाथी को अपने मन का हाल साफ कहें। आज रिश्तों में सामान्य साथ बना रहेगा और भाई बहनों से संवाद करने पर अपनापन महसूस होगा।
मीन राशि के लिए हेल्थ में आज क्या खास
ऊर्जा धीमी रहेगी और काम शुरू करने से पहले ही बोझ महसूस होगा। बेचैनी के कारण खाली बैठना भी पूरी तरह अच्छा नहीं लगेगा। यह मन और दिन की गति का खिंचाव रहेगा। किसी बीमारी या खास शारीरिक समस्या का संकेत नहीं है। जिम्मेदारियां एक साथ सोचने पर ज्यादा भारी लगेंगी। छोटे हिस्से में काम करने से अपनी गति समझना आसान रहेगा। काम और आराम के बीच छोटा अंतर रखें। आत्मविश्वास बढ़ने से सक्रिय होने की इच्छा लौटेगी, लेकिन शुरुआत का आलस दिन में फिर उभर सकता है। आज अपनी क्षमता से अधिक कार्यक्रम भरने पर थकान बढ़ने की संभावना रहेगी। धीरे चलते हुए भी काम जारी रखने का भाव अंत तक बना रहेगा।
क्या करें
भाई या बहन को खुद फोन करके जरूरी बात पूरी करें।
क्या न करें
आलस के कारण पढ़ाई का तय समय आगे न खिसकाएं।
कल का राशिफल
कल घर में खुशी और मेलजोल रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अप्रत्याशित धन मिलने की संभावना है। मकान या भूखंड का सौदा लाभकारी रहने के योग हैं, पढ़ाई में ध्यान भटकेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र