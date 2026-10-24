मीन राशिफल: 25-31 अक्टूबर तक पैसों के मामले में इस सप्ताह कमाई मेहनत से रहेगी जुड़ी

Pisces Weekly Horoscope 25-31 October 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 25-31 October 2026 Meen Rashifal, मीन राशिफल : आरंभ में साहस, छोटी यात्रा और कुछ तनाव एक साथ रह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत मीन के चंद्रमा से आपके पहले भाव में होगी। इस भाव का संबंध स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से है। इसलिए बाहरी घटनाओं के साथ मन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। शनि आपके पहले भाव में वक्री है। राहु बारहवें भाव और केतु छठे भाव में हैं। बड़े लक्ष्य और रोज की सीमा में संतुलन रखना जरूरी होगा। हर बात का तुरंत नतीजा निकालने के बजाय पहले देखें कि किस जिम्मेदारी को अभी समय चाहिए।

25 अक्टूबर की शाम चंद्रमा मेष में आपके दूसरे भाव में आएगा। यहां धन, परिवार और वाणी से जुड़े सवाल अधिक दिखाई देंगे। मध्य में मेहनत के साथ छोटे भाई बहन या किसी सहयोगी की मदद मिलेगी। पूर्णिमा से घटते चंद्र पक्ष की शुरुआत भी इस भावनात्मक बदलाव के साथ होगी। अगर किसी पुराने मामले की बात सामने आए तो उसे अंतिम संकट नहीं मानें। बात साफ करें, जरूरी कागज संभालें और एक समय पर एक ही फैसला लें। सूर्य, बुध और शुक्र तुला में आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बुध और शुक्र वक्री हैं। मंगल कर्क के पांचवें भाव में है। गुरु कर्क के पांचवें भाव से 31 अक्टूबर को सिंह के छठे भाव की ओर जाएगा।

लव राशिफल इस सप्ताह रिश्तों की दिशा केवल किसी एक बातचीत से तय नहीं होगी। गुस्से में कही बात रिश्ते पर असर कर सकती है, बाद में नरमी लौटेगी। शुरुआत के पहले भाव के चंद्रमा से निजी अपेक्षाएं उभर सकती हैं। आप जिसे सामान्य बात समझ रहे हों, उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनें। एक दूसरे की सुविधा, समय और घर की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करने से अनावश्यक तनाव घट सकता है। पुराने दोस्त या पड़ोसी से हुई बात कुछ तनाव कम कर सकती है।

मेष का चंद्रमा आने पर धन, परिवार और वाणी की सक्रियता संबंधों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। मंगल पांचवें भाव में है। घर, भावनाओं या पुराने अनुभवों से जुड़े विषय पर प्रतिक्रिया जरूरत से तेज हो सकती है। ऐसे समय में फोन पर लंबी बहस करने या किसी के सामने निजी मतभेद उठाने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परिचित, समारोह या बातचीत से नया संपर्क हो सकता है, लेकिन जल्द वादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के लगातार सम्मानजनक व्यवहार को महत्व दें।

मध्य हिस्से में वृषभ का चंद्रमा तीसरे भाव के विषयों में स्थिरता ला सकता है। बाद में मिथुन का चंद्रमा चौथे भाव में आएगा तो संवाद की जरूरत फिर बढ़ेगी। शुक्र तुला में वक्री है, इसलिए पुरानी अपेक्षाओं या पसंद नापसंद की तुलना वर्तमान से हो सकती है। यह किसी रिश्ते के खराब होने का निश्चित संकेत नहीं है। पुराने विषय को समझदारी से सुलझाने का मौका भी है। साथ खाना, बच्चों के लिए समय निकालना या कोई घरेलू काम मिलकर करना आपके लिए बड़ी बातचीत से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

करियर राशिफल पढ़ाई और करियर में शुरुआत के अवसरों को व्यावहारिक तैयारी से जोड़ना होगा। चुनौतीपूर्ण काम में आगे बढ़ें लेकिन नियमित अभ्यास और समय की योजना बनाए रखें। चंद्रमा मीन के पहले भाव से मेष के दूसरे भाव में जाएगा। इसलिए पहले स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़ी प्राथमिकता और उसके बाद धन, परिवार और वाणी का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में मीटिंग, ईमेल और काम की सीमा स्पष्ट रखें। कारोबार में क्लाइंट की रुचि और वास्तविक ऑर्डर को एक न समझें। जो बात लिखित रूप में तय है, उसी पर आगे बढ़ें।

किसी छोटे सहकर्मी या भाई बहन का समर्थन काम में नया भरोसा देगा। बुध तुला में वक्री है, इसलिए पुराने संवाद, आवेदन, फाइल, तारीख और भुगतान की शर्त दोबारा जांचना उपयोगी होगा। इसका मतलब हर काम में रुकावट की गारंटी नहीं है। बल्कि सावधानी से हुई तैयारी का फायदा अधिक टिकाऊ हो सकता है। छात्र एक लंबे सत्र के बजाय छोटे रिवीजन सत्र रखें। अधूरे चैप्टर की सूची बनाएं और जिन बातों में संदेह है, उन्हें शिक्षक या साथी से पूछें।

वृषभ के चंद्रमा के दौरान आपके तीसरे भाव में स्थिर सोच बढ़ सकती है। इसी दौरान कठिन काम की बुनियाद सुधारें। बाद के मिथुन चंद्रमा से चौथे भाव सक्रिय होगा, जिससे बातचीत, नोट्स, संपर्क या काम के अगले चरण का प्लान सामने आएगा। शनि पहले भाव में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश आपके छठे भाव से जुड़े दीर्घकालीन विषयों की ओर ध्यान दिलाएगा। बदलाव को नई तैयारी का संकेत मानें, तुरंत तरक्की का वादा नहीं।

धन राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह जरूरत और इच्छा के बीच अंतर साफ रखना होगा। कमाई मेहनत से जुड़ी रहेगी, बाद में घर पर खर्च हो सकता है। मीन के चंद्रमा का पहले भाव और फिर मेष का दूसरे भाव आर्थिक प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब मूड अच्छा हो तब भी किसी खरीद का पूरा खर्च देखें। अगर मन भारी हो तो राहत पाने के लिए खरीदारी न करें। छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा, घरेलू सुविधा और बाहर का खाना जोड़ने पर अनुमान से अधिक रकम निकल सकती है।

घर की सुविधा पर खर्च सोचकर करें। भुगतान और वारंटी की शर्त समझें। तुला में शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं। आपके आठवें भाव से यह स्थिति पुराने सौदे, बिल, साझा फैसले और खरीद के विकल्प फिर देखने की सलाह देती है। किसी को रकम देने या उधार लेने से पहले वापसी की शर्त तय करें। कारोबार में मौखिक अनुमान से बेहतर लिखित बजट और इनवॉइस रहेगा। किसी बाजार या निवेश को केवल परिचित की सफलता देखकर न चुनें। जोखिम और अपनी जरूरत समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं है।

27 अक्टूबर की रात के बाद वृषभ का चंद्रमा तीसरे भाव और फिर मिथुन का चंद्रमा चौथे भाव के विषय सक्रिय करेगा। आर्थिक चर्चा में पहले स्थिरता और बाद में सूचना की अधिकता महसूस हो सकती है। राहु बारहवें भाव में नए रास्तों की इच्छा बढ़ाता है, जबकि केतु छठे भाव में किसी उपलब्धि से संतोष को असमान बना सकता है। इसलिए लालच और निराशा दोनों में फैसला न करें। 31 अक्टूबर को गुरु का भाव बदलना लंबे समय की वित्तीय सोच पर असर डालने वाला विषय हो सकता है। फिलहाल नकदी प्रवाह और जरूरी भुगतान साफ रखना ही बेहतर रहेगा।

सेहत राशिफल शरीर और मन को नियमितता की जरूरत रहेगी। यात्रा, भोजन, तनाव और नींद पर सावधानी रखें। सप्ताह का पहला हिस्सा स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, जबकि मेष में चंद्रमा आते ही धन, परिवार और वाणी के काम तेजी पकड़ सकते हैं। इसी कारण एक दिन सक्रिय और अगले हिस्से में थका हुआ महसूस हो सकता है। इसे किसी बीमारी का संकेत न समझें। नींद, पानी, भोजन और रोज की सामान्य गतिविधि पर ध्यान दें।

जल्दबाजी से बचें और देर रात खाने की आदत कम करें। मंगल कर्क में होने से घर या मन के दबाव के दौरान प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वाहन चलाते समय बहस और मोबाइल से दूरी रखें। यदि बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठें। यात्रा पर जा रहे हों तो निकलने का पर्याप्त समय रखें। कुछ लोग स्क्रीन के कारण आंखों में असहजता या कम नींद के कारण भारीपन अनुभव कर सकते हैं। लगातार कोई परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, केवल राशिफल के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।

वृषभ का चंद्रमा सप्ताह के मध्य को थोड़ा स्थिर बना सकता है। उस समय घर का साधारण भोजन, एक छोटी सैर और परिवार के साथ आराम से बैठना उपयोगी रहेगा। मिथुन का चंद्रमा अंतिम हिस्से में घर, माता और मानसिक शांति से जुड़ी हलचल बढ़ाएगा। बातचीत और काम के कारण देर रात तक जागने की आदत से बचें। शनि का वक्री प्रभाव पुरानी दिनचर्या की कमी दोबारा याद दिला सकता है। पूरा रूटीन बदलना जरूरी नहीं है। हर दिन किए जा सकने वाले दो छोटे बदलाव अधिक काम आएंगे।