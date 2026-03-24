मीन राशिफल 24 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Horoscope Today 24 March 2026 : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Pisces Horoscope Today 24 March 2026, मीन राशिफल: आज 24 मार्च 2026 का दिन मीन राशि वालों के लिए शांत, संवेदनशील और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप अपने भीतर उठने वाली सूक्ष्म भावनाओं को अच्छी तरह महसूस करेंगे, जो आपके फैसलों को सही दिशा देगी। अंतर्ज्ञान आज आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। धीरे-धीरे चलने, नरमी बनाए रखने और छोटे-छोटे कदम उठाने से दिन बेहद संतोषजनक रहेगा। आइए जानते हैं आज मीन राशि वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल।
मीन लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज मधुर और भावुक ऊर्जा रहेगी। अपने सच्चे भावों को सरल और साफ शब्दों में व्यक्त करें। छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे जैसे एक प्यारी मुस्कान, मीठा संदेश या साथ में टहलना रिश्ते को और गहराई देगा। यदि आप सिंगल हैं, तो खुले और मित्रवत व्यवहार रखें। एक साधारण 'हेलो' या दोस्ताना बातचीत भी अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है। धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें। विवाहित या प्रेम में बंधे लोग आज एक-दूसरे की भावनाओं को ध्यान से सुनकर छोटी परेशानियों को आसानी से सुलझा लेंगे। सच्चाई और गर्मजोशी आज आपके रिश्तों में सुकून और मजबूती लाएगी।
मीन करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज रचनात्मकता के साथ-साथ स्थिरता की जरूरत है। छोटे कामों में भी अपनी कल्पना और सूक्ष्म सोच का उपयोग करें। कोई नया विचार संक्षेप में साझा करें, चाहे वह एक छोटा सा सुझाव हो या स्केच। लंबी बहस या विवाद से दूर रहें और एक काम को अच्छे से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शांत स्वभाव और जिम्मेदार रवैया आपको टीम में विश्वसनीय बना देगा। आज छोटे-छोटे कार्यों को भी गंभीरता से लें, क्योंकि ये ही आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनेंगे। प्रबंधन आपकी नरमी और मेहनत दोनों की सराहना करेगा।
मीन मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सावधानी और सरलता अपनाएं। अपने खर्चों की योजना सादगी से रखें। बड़े या आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। छोटे-छोटे खर्चों की जांच करें और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन या बिल्स पर नजर रखें। यदि कोई भुगतान करना है तो पहले पूरी जानकारी की पुष्टि कर लें। थोड़ा-थोड़ा बचत करना आज फायदेमंद रहेगा। जरूरत और इच्छा की सूची अलग-अलग बनाएं। पैसे उधार देने या लेने से बचें। आज के छोटे और समझदारी भरे फैसले आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे।
मीन स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिए आज आराम सबसे जरूरी है। अच्छी नींद लें, हल्का और ताजा भोजन करें। हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन करें और संभव हो तो थोड़ा समय बाहर प्राकृतिक वातावरण में बिताएं। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। अगर मन चिंतित लगे तो किसी विश्वसनीय दोस्त से बात करें या कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए गुनगुना पानी ज्यादा पिएं। छोटी-छोटी आदतों का ध्यान रखने से आज आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ और संतुलित रहेंगे।
आज का दिन मीन राशि वालों के लिए शांति, अंतर्ज्ञान और छोटे-छोटे सकारात्मक कदमों का है। धैर्य रखें, नरमी बनाए रखें और अपनी सूक्ष्म भावनाओं पर भरोसा करें। छोटे प्रयास ही आपको स्थिर प्रगति की ओर ले जाएंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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