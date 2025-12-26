Hindustan Hindi News
Pisces Horoscope 2026: मीन राशि वालों के लिए साल की शुरुआत रहेगी धीमी, बाद में बदल जाएगी किस्मत

संक्षेप:

Pisces Horoscope 2026 Meen Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026…

Dec 26, 2025 10:14 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Horoscope 2026, मीन राशिफल 2026: साल 2026 में शनि पूरे साल आपकी कुंडली के पहले भाव में रहेगा। इसके चलते करियर और पैसों से जुड़े मामलों में देरी और रुकावटें महसूस हो सकती हैं। यह समय धैर्य, जिम्मेदारी और आत्मअनुशासन की परीक्षा लेगा। जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति 21 मई तक चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर-परिवार से जुड़ी खुशियां बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी, घर या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। 21 मई के बाद बृहस्पति पांचवें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम जीवन, संतान सुख और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। यह साल सिखाता है कि शुरुआत में धीमी प्रगति स्वीकार करें और बाद में भावनाओं की सही अभिव्यक्ति का फल पाएं।

लव और रिलेशनशिप राशिफल 2026

साल की शुरुआत में पारिवारिक रिश्ते सहयोगी और मजबूत रहेंगे। बृहस्पति के चौथे भाव में होने से घर का माहौल सुकूनभरा रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने से भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी। हालांकि शनि पहले भाव में होने के कारण आप खुद को थोड़ा गंभीर या भावनाओं को दबाने वाला महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने मन की बात साफ शब्दों में रखें, ताकि रिश्तों में दूरी न आए।

करियर और आर्थिक राशिफल 2026

शनि के प्रभाव से करियर और पैसों में तेज तरक्की की उम्मीद करना सही नहीं होगा। प्रमोशन या बड़ा आर्थिक लाभ देर से मिल सकता है, इसलिए अवास्तविक उम्मीदों से बचें और लगातार मेहनत करते रहें। साल की शुरुआत में बृहस्पति चौथे भाव में रहकर घर या संपत्ति से जुड़ी स्थिरता और लाभ दे सकता है। 21 मई के बाद आपकी रचनात्मक सोच, नई स्किल्स और सीखने की क्षमता आय के नए रास्ते खोल सकती है, हालांकि इनके परिणाम धीरे-धीरे सामने आएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल 2026

शनि के कारण कभी-कभी ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में सही आराम, नियमित दिनचर्या और पूरी नींद बहुत जरूरी होगी। साल की शुरुआत में घर का शांत माहौल मानसिक सेहत को बेहतर बनाएगा। मई के बाद रचनात्मक काम, नई चीजें सीखने की इच्छा और मनपसंद गतिविधियां आपके मनोबल को बढ़ाएंगी। हल्की एक्सरसाइज, समय पर सोना और एक तय रूटीन सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

2026 के सबसे अच्छे महीने

जनवरी से मई तक का समय घरेलू सुख और भावनात्मक स्थिरता के लिए अनुकूल रहेगा। जून से सितंबर के बीच प्रेम, पढ़ाई और रचनात्मक विकास के अच्छे योग बनेंगे। अक्टूबर का महीना आत्मविश्वास लौटाने और खुद पर काम करने के लिए बेहतर रहेगा।

2026 में किन महीनों में सावधानी रखें

पूरे साल करियर और पैसों के मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा। किसी भी समय जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला न लें। साल के बीच में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए भावनाओं को संतुलित रखना जरूरी होगा।

2026 के लिए मंत्र

धीमी प्रगति को स्वीकार करें और अनुशासन बनाए रखें। भावनात्मक सहयोग और रचनात्मकता से संतुलन बनाएं। धैर्य रखें, क्योंकि स्थायी सफलता समय लेकर ही आती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
