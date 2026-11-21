21 नवंबर 2026 का दिन मीन राशि वालों के लिए मान-सम्मान और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने और आमदनी बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार के साथ खुशियां साझा करने का मौका मिलेगा।

Pisces Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: घर में खुशी साझा करने का मन होगा, और आज सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। समाज में सम्मान मिलेगा। लोगों के बीच आपकी मौजूदगी और आपकी बात का वजन रहेगा। कारोबारियों को अलग-अलग माध्यमों से आसानी से अधिक आदेश मिलने के योग हैं। इतनी अच्छी बातों के बीच अपने ही फैसले पर भरोसा कम रहेगा। किसी दूसरे की राय सुनकर मन फिर दूसरी ओर जाएगा। इसीलिए निजी अनुभव में खुशी और उलझन का मिला-जुला रंग रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मन उत्साहित और संवेदनशील होगा। आज ध्यान बार-बार अपनी इच्छाओं पर लौटेगा। बाहर मिल रही इज्जत खुशी देगी, फिर भी भीतर किसी निर्णय को लेकर सवाल बना रहेगा।

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मीन राशि का करियर राशिफल कारोबार में अलग-अलग संपर्कों से अधिक काम मिलने की संभावना है। नए आदेश हासिल करने के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है। काम से जुड़ी बातचीत में अपने योगदान की अहमियत महसूस होगी। नौकरी में वरिष्ठों की राय केंद्र में रहेगी। वृश्चिक राशि के नौवें भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। अपने काम को किस तरह देखा जा रहा है, इस पर ध्यान रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात पर गंभीरता से विचार होगा। विद्यार्थियों को तैयारी के बावजूद अपनी समझ पर संशय रहेगा। पढ़ी हुई बात सही होने पर भी दोबारा पुष्टि करने की इच्छा होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके पक्षों पर ठहरकर विचार करें। लगातार किए जा रहे प्रयासों का लाभ मिलने के योग हैं, हालांकि अपनी प्रगति को लेकर मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल कारोबार में बढ़ते आदेश आमदनी की उम्मीद मजबूत करेंगे। कमाई बढ़ाने के अवसर मिलने की संभावना है, लेकिन हाथ में आने वाली रकम को लेकर पक्की बात करना उचित नहीं होगा। काम में सोच-समझकर जोखिम लेने के लिए दिन अनुकूल है। किसी अवसर को लेकर उत्साह होगा और उसी के साथ अपनी समझ पर संदेह भी रहेगा। दूसरों की राय सुनने के बाद आर्थिक निर्णय अधिक उलझा हुआ लग सकता है। साफ चेतावनी है: असमंजस में बड़ा आर्थिक फैसला लेने से परेशानी बढ़ने की संभावना है। खर्च या निवेश पर अंतिम निर्णय से पहले अपनी क्षमता देखें। आज धन के मामले में उम्मीद का आधार कारोबार की सक्रियता रहेगी। अवसर सामने होने पर भी उसे स्वीकार करने को लेकर मन में खींचतान रहेगी।

मीन राशि का लव राशिफल अपनों के सामने अपनी खुशी रखने की इच्छा होगी। सामाजिक सम्मान मिलने से बातचीत में आत्मीयता रहेगी और अपनी बात सुने जाने का सुख मिलेगा। साथ ही किसी करीबी के साधारण वाक्य को भी अधिक गहराई से लेंगे। परिवार से राय मांगेंगे, लेकिन राय मिल जाने पर भी मन के सारे सवाल खत्म नहीं होंगे। रिश्तों में आज अपनी अहमियत महसूस करने की चाह अधिक रहेगी। जीवनसाथी या करीबी से बातचीत में यह चाह साफ सामने आएगी। अपनी उलझन को सीधे शब्दों में रखें। साझा बातचीत में खुशी का हिस्सा भी होगा और किसी निर्णय को लेकर झिझक भी रहेगी। दूसरों से मिले सम्मान की बात घर में करने पर आपका उत्साह साफ दिखाई देगा।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल ऊर्जा धीमी रहेगी और रोज की जिम्मेदारियां भारी लगेंगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि यही दबाव देगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, इसलिए टिककर चलने वाले को प्रयासों का फल मिलने के योग हैं। मन का उत्साह काम करते रहने की इच्छा बढ़ाएगा, जबकि शरीर की क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। संवेदनशीलता के चलते किसी बात पर सोच लंबी चलेगी। काम के बीच थोड़ा विश्राम रखें। आज उत्साह और थकान का अनुभव साथ रहेगा। सम्मान मिलने की खुशी मन को सहारा देगी, लेकिन जिम्मेदारियों का भार भी महसूस होता रहेगा।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी प्राथमिकता एक वाक्य में लिखें।

क्या न करें- हर नई राय सुनकर तय काम की दिशा न बदलें।