Surya grahan 2026 kab lagega: फाल्गुन मास की अमावस्या को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, सूतक मान्य होगा या नहीं
Surya grahan kab lagega: इस साल 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण बहुत खास रहेगा, इसे रिंग फायर के कारण खास माना जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से दिखा धूंधला दिखता है।
Surya grahan kab lagega: इस साल 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण बहुत खास रहेगा, इसे रिंग फायर के कारण खास माना जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से दिखा धूंधला दिखता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देगा, इसलिए सूर्य एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है। रिंग ऑफ फायर इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, यह इसका साइंटिफिक नाम है। इसमें मैक्सम कवरेज के बाद सूर्य का आखिरी छोर दिखता है। यह सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंज, स्पेन आदि में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक भारत में नहीं लगेगा।
इस साल कितने सूर्य ग्रहण लग रहे हैं?
इस साल दो ग्रहण भारत में लग रहे हैं और दोनों ग्रहण भारत में नहीं दिख रहे हैं। पहला ग्रहण साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या यानी होली से 15 दिन पहले लग रहा है। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाऊ नहीं देंगे। दूसरा सूर्य ग्रहण वलयाकार नहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।
किस राशि में लग रहा है सूर्य ग्रहण
आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। जब ग्रहण लगेगा, तब सूर्य कुंभ राशि में लगेगा। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो यह ग्रहण धनिष्ठा नक्षत्र में गिरेगा। यह रात को 3.26 मिनट पर शुरू होगा और 7 बजकर 57 मिनट पर खत्म होगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पर्सनल हैप्नीनेस कई राशियों को मिलेगी। इस ग्रहण से मेष राशि वालों को करियर से जुड़ा लाभ मिल सकता है।
इस सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा या नहीं
सूर्य ग्रहण का आपके पास प्रभाव नहीं होगा। इसका कोई सूतक नहीं लगेगा। जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा, तो भारत में उस समय रात होगी, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। इस दौरान धार्मिक पूजा आदि नहीं की जाती हैं, लेकिन भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं होगा। इसका ज्योतिषिय महत्व होगा। इस ग्रहण का असर राशियों पर होगा। इस ग्रहण के दौरान पूजा पाछ पर रोक नहीं लेगी। भारत में होली के दिन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। इस ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
