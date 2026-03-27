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Numerology: खतरनाक होता है इन 3 मूलांक के लोगों का गुस्सा, शांत नहीं होने देती शनि-मंगल और सूर्य की एनर्जी

Mar 27, 2026 12:39 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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These 3 Numerology Numbers known for Quick Anger: न्यूमेरेलॉजी के आधार पर ग्रहों का असर हमारे स्वभाव पर सीधे तौर पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से तीन मूलांक हैं जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है?

Numerology: खतरनाक होता है इन 3 मूलांक के लोगों का गुस्सा, शांत नहीं होने देती शनि-मंगल और सूर्य की एनर्जी

न्यूमेरेलॉजी की दुनिया काफी दिलचस्प है। इसे हिंदी में अंक ज्योतिष या फिर अंकशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्र में सारा खेल हमारी जन्मतिथि के ही इर्द गिर्द होता है। हमारे जन्म की तिथि सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इसी में सारा सार छिपा हुआ है। अगर जन्मतिथि के अंकों को जोड़ दिया जाए (महीना और साल नहीं) तो उसे ही मूलांक कहा जाता है। न्यूमेरेलॉजी में 1 से लेकर कुल 9 मूलांक का वर्णन हैं। शास्त्र के हिसाब से हर एक मूलांक का व्यक्ति एक-दूसरे से स्वभाव और व्यवहार में काफी अलग होता है।

वहीं कुछ गुणों और स्वभाव के आधार पर भी आंकलन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किस मूलांक का हो सकता है। आज बात करेंगे उन मूलांकों की जिनसे जुड़े व्यक्तियों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है।

इन 3 मूलांक के लोगों को आता है सबसे ज्यादा गुस्सा

मूलांक 1 (Numerology Number 1)

  1. न्यूमेरेलॉजी के आधार पर जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है।
  2. शास्त्र के हिसाब से ऐसे लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य की वजह से इस मूलांक के महत्वाकांक्षी और तेजस्वी होते हैं। हर क्षेत्र में ये बहुत अच्छा करते हैं।
  3. सूर्य की तपिश की तरह इनका स्वभाव कई बार उग्र हो जाता है। कई बार तो इनके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी मुश्किल सा हो जाता है।

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मूलांक 8 (Numerology Number 8)

  1. मूलांक 8 वाले लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होगा।
  2. न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि है। मूलांक 8 वालों का भी गुस्सा देखते हुए बनता है। शनि की एनर्जी के चलते इस मूलांक के लोगों का स्वभाव कई बार तो इतना उग्र हो जाता है कि इन्हें खुद ध्यान नहीं रहता है कि इनके सामने कौन है।
  3. शनि की वजह से ही इस मूलांक के लोगों को इनकी मेहनत का ऐसा फल मिलता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं।

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मूलांक 9 (Numerology Number 9)

  1. लिस्ट में अगला नंबर मूलांक 9 वालों का है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी मंगल होता है।
  2. मंगल की एनर्जी की वजह से इस मूलांक का भी गुस्सा देखने लायक होता है। जब भी इन्हें गुस्सा आता है तो ये तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं।
  3. मंगल की एनर्जी की वजह से ही इस मूलांक के लोग काफी निडर होते हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। किसी भी काम को करने के लिए इनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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