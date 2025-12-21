Hindu Dharm: पीपल के पेड़ की पूजा करने से क्या होता है?

संक्षेप: शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। पीपल की पूजा करने से पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देने वाला सबसे बड़ा स्रोत है और यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।

हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। पीपल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी और सभी तीर्थों का निवास माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देने वाला सबसे बड़ा स्रोत है और यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। पीपल की पूजा करने से पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लाभ।

सभी देवताओं की कृपा और पुण्य प्राप्ति पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, दुर्गा और सभी देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि पीपल की पूजा से सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। पीपल में सभी तीर्थों का निवास है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिलता है। शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि दोष शांत होता है। नियमित पूजा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष दूर होता है। पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं।

पाप नाश और मोक्ष प्राप्ति शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल की पूजा से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पीपल के नीचे दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या या शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पापों का नाश होता है। पीपल की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। पीपल में विष्णु जी का वास है, इसलिए इसकी पूजा से वैकुंठ प्राप्ति के योग बनते हैं। जीवन में किए गए पापों से मुक्ति और मोक्ष के लिए पीपल पूजा सबसे सरल उपाय है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसके नीचे बैठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आयुर्वेद में पीपल की छाल, पत्ते और फल कई रोगों की दवा हैं। पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। पीपल की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। पीपल लगाने और पूजा करने से पर्यावरण संरक्षण भी होता है और पुण्य मिलता है।

धन-समृद्धि और सुख-शांति पीपल की पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या को पीपल के नीचे दीपदान करने से धन की कमी दूर होती है। पीपल में सभी देवताओं का वास होने से पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। विवाह में बाधा, संतान सुख या नौकरी में रुकावट दूर करने के लिए पीपल पूजा बहुत फलदायी है।

पीपल की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर माध्यम है। नियमित पूजा से जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आता है।