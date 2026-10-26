मोती किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? हो सकते हैं ये नुकसान
Pearl Gemstone : रत्नशास्त्र के अनुसार मोती हर किसी को सूट नहीं करता है और ऐसी स्थिति में ये कई तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकता है। जानें मोती किन लोगों को पहनने से बचना चाहिए?
रत्न और ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का रत्न कहा जाता है। मोती सबसे सौम्य और कोमल रत्नों में से एक है। माना जाता है कि इसे धारण करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और बाकी कई और फायदे भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का कनेक्शन मन और फीलिंग्स के साथ-साथ मेंटल पीस से भी होता है। ऐसे में लोग मन को शांत रखने के लिए मोती धारण करते हैं। वहीं जिन लोगों को तेज गुस्सा आता है उन्हें भी चंद्रमा के इस रत्न को पहनने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कि मोती किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए?
किन राशियों को नहीं पहनना चाहिए मोती?
रत्नशास्त्र नियम के हिसाब से मोती मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह, धनु और मीन लग्न के लोगों को भी मोती धारण करने से बचना चाहिए। अगर मोती धारण करने का मन है तो इन लोगों को पहले अपनी कुंडली किसी जानकर ज्योतिष को जरूर दिखानी चाहिए। बिना किसी सही जानकारी और दूसरों की देखादेखी करके इसे पहनना नुकसान पहुंचा सकता है।
चंद्रमा की इस स्थिति में ना पहनें मोती
शास्त्र के हिसाब से अगर चंद्रमा पीड़ित स्थिति में हो तब भी मोती नहीं धारण करना चाहिए। कुंडली में अगर चंद्रमा का जब राहु-केतु और शनि जैसे ग्रहों के साथ संबंध बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर ही मोती को पहनने का मन बनाना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर मोती नहीं पहन लेना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति मजबूक करनी है।
बहुत इमोशनल लोग भी ना पहनें मोती
जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और छोटी-छोटी बात से जल्दी परेशान हो जाते हैं उन्हें भी बिना सलाह के मोती नहीं पहनना चाहिए। मोती मन की स्थिति को संभालता है लेकिन बाकी चीजों को ध्यान में रखकर ही इसे पहनने की सलाह दी जाती है।
गलत तरीके से मोती पहनने के नुकसान
अगर आपको मोती सूट नहीं करेगा तो ये अलग-अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूट ना करने पर मोती से मेंटली तौर पर बैचेनी महसूस हो सकती है। वहीं काम में फोकस कर पाना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा मन हर एक बात पर परेशान रहने लगेगा। इसके अलावा इसका असर नींद पर भी पड़ता है। ऐसे में मोती को हमेशा सही सलाह के बाद ही पहनने का फैसला लेना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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