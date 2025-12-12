Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
कब है साल 2025 की आखिरी एकादशी, जानें तिथि व पूजा विधि

साल 2025 अब बीतने में कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस साल की आखिरी एकादशी की बात करें, तो पौष पुत्रदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी। चलिए इसकी तारीख जानते हैं। वैसे पौष पुत्रदा एकादशी हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है।

Dec 12, 2025 06:02 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
पौष पुत्रदा एकादशी हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है।हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण और पुण्यफलदायी माना गया है हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को रखा जाता है इस प्रकार पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, जिनके विभन्न नाम और महत्व हैं। साल 2025 अब बीतने में कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस साल की आखिरी एकादशी की बात करें, तो पौष पुत्रदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी। चलिए इसकी तारीख जानते हैं।

पौष पुत्रदा एकादशी हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 07:50 पर होगी और 31 दिसंबर सुबह 05:00 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को होगी। वहीं 31 दिसंबर 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा। इसलिए इसे साल 2025 की आखिरी एकादशी भी कहा जा रहा है।

पौष पुत्रदा एकादशी व्रत

पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान प्राप्ति या संतान के जीवन की खुशहाली लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को वंश वृद्धि पारिवारिक खुशहाली और संतान प्राप्ति की आशीर्वाद प्राप्त होता है।

सामग्री लिस्ट : भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा, छोटी चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप,दीप , मिठाई समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें।

पूजाविधि

पौष माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें।

मंदिर की साफ-सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीले कपड़ा बिछाएं। इस पर विष्णुजी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।

विष्णुजी को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें।

अब विष्णुजी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें।

प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णुजी की विधि-विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। दिनभर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें।

ब्राह्मणों और जरुरतमंदों को अपने क्षमतानुसार अन्न-धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें।

व्रत नियम

एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन की मनाही होती है।

इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए।

पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन समेत किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन न करें।

पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए।

इस दिन नकारात्मक विचारों से बचें और किसी से वाद-विवाद न करें।

इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

