Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, नोट कर लें सही तारीख

संक्षेप: Pausha Amavasya Mistakes: अगले हफ्ते 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। इस दिन किए गए दान और स्नान से खूब लाभ मिलता है। हालांकि इस दौरान कई गलतियों से बचना चाहिए।

Paush Amavasya 2025: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व होता है। इस खास दिन पर दिवंगत पूर्वजों के लिए पूजा की जाती है और उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। इसी दिन तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बता दें कि इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर को पड़ रही है। हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि पर ही अमावस्या पड़ती है। इस दिन किया गया दान और स्नान काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा से जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। इस साल अमावस्या तिथि का प्रारंभ 19 दिसंबर की सुबह 4:59 बजे से होगा। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 20 दिसंबर को सुबह 7:12 बजे होगा। बता दें कि पौष अमावस्या के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दौरान लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसे करने से बचना चाहिए।

पौष अमावस्या पर ना करें ये गलतियां 1. इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो मां लक्ष्मी निराश होती हैं। ऐसा होने से घर में कंगाली आ सकती है। या फिर धन से जुड़ा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में पौष अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाने चाहिए।

2. पौष अमावस्या पर किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन मास-मदिरा को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। साथ ही लहसुन-प्याज समेत तामसिक खाने से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए बनाए जा रहे खाने को भी लहसुन-प्याज से दूर ही रखें। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पितरों का आशीर्वाद से वंचिंत रहना पड़ सकता है।

3. अमावस्या पर कोई भी नया काम करना उचित नहीं माना जाता है। ऐसे में आप पौष अमावस्या के दिन भी ऐसा ना करें। नए काम के साथ-साथ कहीं पर यात्रा ना करें। जब तक बहुत जरूरत ना हो यात्रा का प्लान ना ही बनाएं। पैसों के लेनदेन से भी बचने की पूरी कोशिश करें।

4. अमावस्या के दिन इस चीज का ख्याल रखना चाहिए किसी ऐसे जगह पर अकेले ना जाया जाए जहां पर कोई ना हो। दरअसल इस दिन बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे में इस दिन ऐसी किसी भी सुनसान जगह पर जाना अवॉइड ही करना चाहिए।

5. पौष अमावस्या के दिन अगर कोई अंजान व्यक्ति आपको कुछ खाने को दें तो मना कर दें। इस दिन किसी भी अंजान व्यक्ति से कुछ भी ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपकी जिंदगी में जल्द ही देखने को मिल जाए।