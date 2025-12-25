Paush Putrada Ekadashi 2025: इस शुभ योग से बढ़ा साल की आखिरी एकादशी का महत्व, जानें शुभ मुहूर्त और उपाय

संक्षेप: Paush Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी दिसंबर के महीने में पड़ने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये एकादशी पौष महीने में पड़ती है। बता दें कि इस साल ये एकादशी के साथ एक शुभ योग भी बन रहा है।

Paush Putrada Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में पौष का महीना बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार से पुरानी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसी महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए की जाती है। ये एकादशी साल में दो बार आती है। एक पुत्रदा एकादशी पौष के महीने में आती है तो दूसरी सावन के महीने में। इस खास एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अगर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो संतान की लंबी आयु के साथ-साथ संतान प्राप्ति में आने वाली हर बाधा आसानी से दूर हो जाती है।

साल की आखिरी एकादशी दिसंबर के महीने में पड़ने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल की आखिरी एकादशी कब है और साथ ही जानें इस व्रत का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। साथ ही जानें इस व्रत पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय...

पौष पुत्रदा एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त पुत्रदा एकादशी हर साल पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस साल यानी 2025 में पुत्रदा एकादसी 30 दिसंबर को पड़ने वाली है। साल की आखिरी एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरु होगी। इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में इस एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव संम्प्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पूजा करने वाले हैं। इस दिन भरणी नक्षत्र के साथ-साथ सिद्ध का महत्वपूर्ण योग बन रहा है और इसी वजह से इस साल की आखिरी एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है।

पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय पौष पुत्रदा एकादशी का दिन मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से व्रत कर लिया जाए तो मन की हर बात पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से कई उपाय भी किए जा सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही शाम में इस पौधे के पास घी या फिर सरसों के तेल का दीया जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा पौधे को इस तरह से रखें कि इसकी परिक्रमा ठीक से की जा सकें। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना जाता है। पूजा के दौरान ही तुलसी के पौधे पर एक लाल रंग का धागा जरूर बांधना चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें की तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी ना हो। हो सके तो पूजा की शुरुआत से पहले आसपास की सफाई जरूर कर लें।

करें पीपल के पेड़ से जुड़ा ये उपाय पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल से जुड़ा भी एक उपाय है जो लोगों के बीच काफी मशहूर है। पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल वाला दीया जरूर जलाना चाहिए। इस दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया रखना शुभ मानते हैं। इस आसान से उपाय से घर की शांति कभी भी भंग नहीं होती है। साथ ही सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है।