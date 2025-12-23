Hindustan Hindi News
Paush Purnima 2026: जानें पौष पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, इन आसान से उपायों से मिलेगा खूब लाभ

Paush Purnima 2026: जानें पौष पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, इन आसान से उपायों से मिलेगा खूब लाभ

संक्षेप:

Paush Purnima Vrat 2026: हिंदू धर्म में पौष का महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए व्रत और दान से पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन किया गया गंगा स्नान काफी फलदायी माना जाता है। जानें आखिर इस सही तारीख क्या है?

Dec 23, 2025 11:35 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Paush Purnima Vrat 2026: हिंदू धर्म में सभी महीने किसी ना किसी वजह से जरूर खास होते हैं। हर एक महीने की अपनी विशेषता है। बात की जाए पौष महीने की तो इस दौरान किया गया दान कई लाख पुण्य के बराबर माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र होती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और स्नान करने वाले शख्स को पुण्य मिलता है। कई लोग इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत करते हैं और भगवान विष्णु के साथ-साथ सूर्यदेव की भी पूजा करते हैं। हालांकि हर बार की ही तरह इस बार भी लोगों को पौष पूर्णिमा की तारीख को लेकर कन्फ्यूज है।

पौष पूर्णिमा व्रत से होने वाले लाभ

कुछ लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा की तिथि 2 जनवरी को पड़ रही है। तो कुछ का कहना है कि ये तिथि 3 जनवरी को पड़ने वाली है। बता दें कि इस बार पौष पूर्णिता तिथि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं और इस वजह से इस बार का व्रत और भी खास हो जाता है। जो लोग इस व्रत को सच्चे मन से रखते हैं और विधि विधान के साथ इसका पारण करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। व्रत रखने वाले शख्स की जिंदगी में सकारात्मक मोड़ आते हैं और सारे रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगते हैं।

कब मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा?

हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी को शाम 6:53 बजे से होगी। इसका समापन अगले दिन 3 जनवरी को होगा। इसके समापन की टाइमिंग दोपहर 3:32 बजे हैं। ऐसे में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है।

पौष पूर्णिमा पर करें ये काम

पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान जरूर करना चाहिए। अगर किसी नदी के आसपास स्नान ना कर पाएं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर भी स्नान करने से उतना ही पुण्य मिलेगा। पौष पूर्णिमा वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। बता दें कि इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग को पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में सफेद रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए।

करें इन चीजों का दान

इस दिन चावल के साथ-साथ तिल, गुड़ और कंबल का दान करना चाहिए। इस दिन सफेद रंग की मिठाई का दान करना भी सही माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जिंदगी से दरिद्रता जैसी चीजें भी दूर होती हैं। इस दिन कौए और गाय वगैरह को खाना खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। साथ ही शाम के दौरान घर के बाहर एक दीया जरूर जलाना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन झूठ ना बोलें। किसी को भी कड़वी बातें कहने से बचना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन नमक का कम खाना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
