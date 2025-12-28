पौष पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, पूरे साल बनी रहेगी बरकत

संक्षेप: पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। यह तिथि बहुत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पौष पूर्णिमा पर राशि अनुसार दान करने से पूरे साल धन, सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है।

नया साल 2026 नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस साल की शुरुआत में पौष पूर्णिमा का विशेष संयोग बन रहा है। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। यह तिथि बहुत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पौष पूर्णिमा पर राशि अनुसार दान करने से पूरे साल धन, सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। दान सही वस्तु का और सच्चे मन से करें, तो ग्रहों की कृपा मिलती है और बिगड़े काम बनते हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार क्या दान करना शुभ है।

पौष पूर्णिमा 2026 की तिथि और महत्व पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 शाम 6:53 से शुरू होकर 3 जनवरी दोपहर 3:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 3 जनवरी को स्नान-दान और पूजा की जाएगी। इस दिन माघ स्नान की शुरुआत भी होती है। पौष पूर्णिमा पर दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साल भर बरकत बनी रहती है। दान जरूरतमंद या ब्राह्मण को दें।

मेष से मीन तक - राशि अनुसार शुभ दान हर राशि का स्वामी ग्रह अलग है, इसलिए दान भी उसी अनुसार करें तो फल कई गुना बढ़ता है।

मेष राशि - मंगल ग्रह की राशि। लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल फल दान करें। इससे साहस बढ़ेगा, कर्ज से राहत मिलेगी और धन लाभ होगा।

वृषभ राशि - शुक्र ग्रह से प्रभावित। कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी या दही दान करें। इससे सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और वैभव आएगा।

मिथुन राशि - बुध ग्रह की राशि। हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला या स्टेशनरी दान करें। व्यापार और करियर में प्रगति होगी।

कर्क राशि - चंद्र ग्रह की राशि। दूध, चावल, सफेद मिठाई या चांदी दान करें। मानसिक शांति और मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी।

सिंह राशि - सूर्य ग्रह की राशि। गेहूं, तांबे की वस्तु, गुड़ या लाल फूल दान करें। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या राशि - बुध की राशि। हरे वस्त्र, हरी मूंग या घी दान करें। स्वास्थ्य लाभ और करियर में सफलता मिलेगी।

तुला राशि - शुक्र ग्रह से जुड़ी। सफेद वस्त्र, इत्र, चावल या घी दान करें। धन और वैभव में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि - मंगल ग्रह की राशि। गुड़, लाल वस्त्र या मसूर दाल दान करें। रुके काम पूरे होंगे।

धनु राशि - गुरु ग्रह की राशि। चना दाल, केला, पीले वस्त्र या हल्दी दान करें। संतान सुख और उन्नति मिलेगी।

मकर राशि - शनि देव की राशि। काले तिल, सरसों का तेल या कंबल दान करें। शनि दोष दूर होगा और बाधाएं हटेंगी।

कुंभ राशि - शनि की राशि। काला कंबल, तिल या जूते दान करें। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।

मीन राशि - गुरु ग्रह की राशि। चना दाल, पीले वस्त्र या बेसन के लड्डू दान करें। धन हानि से बचाव होगा। पौष पूर्णिमा पर राशि अनुसार दान करने से पूरे साल बरकत बनी रहेगी। दान सच्चे मन से और जरूरतमंद को करें। नए साल की शुरुआत में ये उपाय अपनाएं, तो खुशियां और समृद्धि आएंगी।