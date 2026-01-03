Hindustan Hindi News
Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा पर होगी इन 3 राशियों की चांदी, वुल्फ मून चमकाएगा किस्मत

संक्षेप:

Wolf Moon Will Support These Zodiac Signs: आज 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। आज के दिन को वुल्फ मून के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर आज का दिन कई राशियों को फुल सपोर्ट देने वाला है और इसमें वुल्फ मून का सबसे बड़ा योगदान होगा। 

Jan 03, 2026 11:11 am IST
Wolf Moon 2026: सनातन धर्म में पौष महीने का विशेष महत्व होता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद ही फलदायी माना जाता है। आज यानी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और आज का फुल मून कई राशियों की जिंदगी में सौभाग्य बनकर आएगा। ये साल की पहली पूर्णिमा है और इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज के दिन कई राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। साथ ही इन लोगों को धन लाभ भी मिलने वाला है।

बता दें कि पौष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को फुल मून भी कहा जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में पूर्णिमा के समय में जब खूब ठंड पड़ती थी तो भेड़ियों के झुंडों की आवाज दूर-दूर तक जाती थी। इसी वजह से इस पूर्णिमा को वुल्फ मून का नाम दिया गया। बता दें कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इसी वजह से पौष की पूर्णिमा वाला चांद एकदम क्लियर नजर आता है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होगा और ये कई राशियों को फेवर देगा। नीचे जानें इस राशियों के बारे में...

वृषभ राशि

इस साल वृषभ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। राशिचक्र की दूसरी राशि वृषभ है। इस राशि के जातकों को ग्रह स्वामी शुक्र होता है। वुल्फ मून की कृपा से इन लोगों की आर्थिक स्थिति अब बहुत मजबूत होने वाली है। इस राशि के कई जातकों को धन लाभ होने वाला है। कुछ लोगों को करियर में ग्रोथ होती दिखेगी। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा।

सिंह राशि

आज वुल्फ मून अपनी कृपा सिंह राशि पर भी बरसाएगा। राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है और इसका स्वामी ग्रह सूर्य है। आज पौष पूर्णिमा का लाभ इन लोगों को मिलेगा। करियर में ग्रोथ के साथ-साथ फाइनेंस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है। सिंह राशि के जातकों को जल्द ही कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

धनु राशि

राशिचक्र में नवीं राशि धनु की है और इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति है। पौष पूर्णिमा यानी वुल्फ मून पर इस राशि की किस्मत का ताला खुलेगा। इस दौरान धनु राशि के जातक जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता ही मिलेगी। वहीं कई लोगों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कुल मिलाकर ये तीन राशियां हैं, जिसके फेवर में आज वुल्फ मून की एनर्जी काम करेगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
