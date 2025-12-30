Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़paush purnima 2026 date time rules mistakes to avoid maa lakshmi will be anger
पौष पूर्णिमा कब है? गलती से ना करें ये काम नाराज होंगी मां लक्ष्मी

पौष पूर्णिमा कब है? गलती से ना करें ये काम नाराज होंगी मां लक्ष्मी

संक्षेप:

साल 2026 में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन से माघ मेले की शुरुआत भी होती है। पूर्णिमा पर की गई छोटी गलती से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और साल भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

Dec 30, 2025 02:03 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। पौष पूर्णिमा पर स्नान-दान और पूजा का विशेष महत्व है। साल 2026 में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन से माघ मेले की शुरुआत भी होती है। पूर्णिमा पर की गई छोटी गलती से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और साल भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन कुछ कामों से बचना चाहिए। गलत काम करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन हानि होती है। आइए जानते हैं क्या गलतियां ना करें और क्यों।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूर्योदय के बाद सोना - किस्मत रूठ सकती है

पौष पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले उठना बहुत जरूरी है। सूर्योदय के बाद तक सोने से सूर्य देव और मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इससे किस्मत रूठ सकती है और साल भर आलस्य तथा परेशानियां बढ़ती हैं। पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और पूजा करें। इससे सूर्य की ऊर्जा मिलती है और दिन की शुरुआत शुभ होती है। गलती से भी देर तक सोने से बचें, वरना धन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

लड़ाई-झगड़ा या बहस करना

पूर्णिमा के दिन घर में कलह, झगड़ा या किसी से बहस करना बहुत अशुभ है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। परिवार में मतभेद या क्रोध करने से आर्थिक तंगी और रिश्तों में दरार आती है। पूर्णिमा पर सोच-समझकर बोलें और शांत रहें। किसी से विवाद न करें। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। गलती से भी क्रोध करने से बचें, वरना साल भर परेशानियां बढ़ सकती हैं।

तामसिक भोजन का सेवन

पौष पूर्णिमा पर सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन - मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज का सेवन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे करियर में बाधाएं, धन हानि और स्वास्थ्य समस्या आती है। पूर्णिमा पर फल, दूध, चावल या सात्विक भोजन लें। तामसिक भोजन से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पुण्य नष्ट होता है। इस गलती से बचें तो साल भर धन और सुख की बरकत बनी रहेगी।

कर्ज का लेन-देन

पूर्णिमा के दिन कर्ज लेना या देना अशुभ है। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और धन का प्रवाह रुक जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। पूर्णिमा पर दान-पुण्य करें, लेकिन कर्ज का लेन-देन ना करें। अगर जरूरी हो, तो दूसरे दिन करें। इस गलती से बचने से साल भर धन की स्थिरता बनी रहती है और बिगड़े काम बनते हैं।

पौष पूर्णिमा पर इन गलतियों से बचें तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और साल भर बरकत बनी रहेगी। स्नान-दान करें, पूजा करें और सात्विक रहें। इससे सुख-समृद्धि और शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology Weekly Numerology Numerology Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने