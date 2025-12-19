Hindustan Hindi News
Paush Amavasya 2025: आज शाम इन 2 जगहों पर जरूर जलाएं दीया, दान करते वक्त ना करें ये गलती

Paush Amavasya 2025: आज शाम इन 2 जगहों पर जरूर जलाएं दीया, दान करते वक्त ना करें ये गलती

संक्षेप:

Paush Amavasya 2025 Upay: आज पौष अमावस्या है और इस दिन किए गए दान और स्नान को काफी पवित्र माना जाता है। साथ ही आज के दिन विशेष रूप से दीया जलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौष अमावस्या पर कहां-कहां दीया जलाना चाहिए?

Dec 19, 2025 10:22 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Paush Amavasya 2025 Upay: हिंदू धर्म में हर एक दिन विशेष रुप से किसी ना किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। वहीं अमावस्या से जुड़ी हर तिथि अपने आप में खास होती है। आज यानी 19 दिसंबर को पौष की अमावस्या है। इसे साल की आखिरी अमावस्या भी कहा जाता है। पौष अमावस्या हमेशा पौष महीने की कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को पड़ती है। इस तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान करने से पितृ दोष खत्म होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही इस दिन किया गया स्नान और दान से भी कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा पौष अमावस्या पर किए गए कुछ उपाय से घर में सुख-समृद्धि आती है।

इस जगह जरूर जलाएं दीया

पौष अमावस्या के दिन किए जाने वाला दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने की भी परंपरा है। मान्यता के अनुसार इस दिन दीपदान करने से पितर प्रसन्न होते है। ऐसा होते ही जिंदगी में आने वाली हर एक बाधा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। अब जानते हैं कि आखिर दीपदान कहां किया जाए? मान्यता के अनुसार आज की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जरूर जलाना चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा में भी एक दीया जरूर जलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में रखा हुआ दीया यम देवता को समर्पित होता है।

जरूर करें ये काम

आज के दिन काले रंग की चीजों का दान करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से काले रंग के कपड़े, काला तिल, कंबल, गुड़ और गरम कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि दान करते वक्त मन में किसी भी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए। साथ ही जहां तक हो सके इस दान को गुप्त ही रखें। आज पीपल के पेड़ की पूजा को भी काफी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। नियम के अनुसार पूजा के दौरान पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि विधि-विधान और सच्चे मन से इस पूजा को कर लिया जाए तो पितरों को मोक्ष मिलता है।

