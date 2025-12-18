Paush Amavasya 2025: साल के आखिरी अमावस्या पर करें ये 5 आसान उपाय, खत्म होगी हर बाधा

संक्षेप: Paush Amavasya Remedies: पौष अमावस्या पर किए गए दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ उपायों को करके जिंदगी की हर बाधा को दूर किया जा सकता है। साथ ही इनकी मदद से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है।

Paush Amavasya 2025: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये पौष महीने की अमावस्या तिथि पर पड़ती है। ये दिसंबर-जनवरी के बीच पड़ता है। ऐसे में इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और इसी वजह से इस दौरान किए गए दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में स्नान और दान करने की पुरानी परंपरा है। हर साल पड़ने वाली ये अमावस्या तिथि के हिसाब से बदलती रहती है। बता दें कि विशेष रूप से ये पितरों को समर्पित होता है। पौष अमावस्या पर किया गया दान पितरों के नाम से ही किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों की मानें तो अमावस्या पर पितर अपने वंशजों के बहुत ही करीब आते हैं और उनकी दान-दक्षिणा को ग्रहण करके अपना आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि इस महीने में किए गए उपायों से पितृ दोष खत्म होता है। साथ ही जिंदगी में आ रही बाधाएं खत्म होती है। नीचे विस्तार से जानें इस महीने में किए जाने वाले उपायों के बारे में...

पौष अमावस्या के आसान से उपाय 1. पौष के महीने में अगर जरूरतमंदों को शॉल या फिर कंबल आदि का दान किया जाए तो इसे काफी शुभ माना जाता है। साथ ही पहनने वाले ऊनी कपड़ों का दान भी किया जा सकता है। इस दान को हमेशा पूर्वजों के नाम से ही करना चाहिए। इससे घर-परिवार में शांति का माहौल रहता है। साथ ही जिंदगी में आने वाली हर बाधा खत्म हो जाती है। ऐसे में इस दान को करना शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को खाने की चीजें भी दान में दे सकते हैं।

2. अगर इस महीने में पशु-पक्षियों के लिए भी कुछ किया जाता है तो इसे काफी पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता के अनुसार इन लोगों के जरिए ही पितर हमारा भोजन ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में समय-समय पर इन्हें भोजन जरूर कराना चाहिए। खासकर कि कोओं और कुत्तों को खाना खिलाना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

3. इस महीने में किए गए स्नान को कई पुण्यों के बराबर माना जाता है। जि लोगों को किसी पवित्र नदी में स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है, वो लोग नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसे भी उतना ही पवित्र माना जाता है। अगर किसी को पितृ दोष है तो वो लोग स्नान के बाद पितृ तर्पण कर सकते हैं।

4. पौष अमावस्या के दौरान सरसों के तेल का दीया जलाना भी पवित्र माना जाता है। मान्यता के हिसाब से दक्षिण दिशा में सरसों में का दीया जलाना सबसे सही होता है। दरअसल इसे पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में सरसों का दीया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही पितरों की कृपा भी मिलती है।

5. पौष अमावस्या के दौरान पीपल के पेड़ से जुड़ा उपाय काफी शुभ माना जाता है। अमावस्या वाली शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही इस पेड़ का सात चक्कर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से ऐसा करने से पितृ दोष काफी हद तक कम हो जाता है।