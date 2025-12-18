Hindustan Hindi News
पौष अमावस्या पर बन रहा है ये शुभ संयोग, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, करें ये खास उपाय

संक्षेप:

हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व होता है। 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है। यह साल की आखिरी अमावस्या भी रहेगी। इस तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। इस बार की पौष अमावस्या और भी खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बनने वाले हैं।

Dec 18, 2025 07:17 pm IST
हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व होता है। 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है। यह साल की आखिरी अमावस्या भी रहेगी। इस तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा कहते हैं कि पौष अमावस्या पर पितृ पूजन से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशियों का संचार होता है। इस बार की पौष अमावस्या और भी खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बनने वाले हैं।

क्या है संयोग

पहला संयोग है- सूर्य और चंद्रमा का एक ही राशि में होना
दूसरा संयोग है- शुक्रवार को है पौष अमावस्या
तीसरा है- मंगलादित्य योग

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सूर्य और चंद्रमा का एक ही राशि में होना अमावस्या का मुख्य ज्योतिषीय आधार होता है, जो पितृ तर्पण और आत्मशुद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। यह संयोग पितरों के तर्पण, श्राद्ध के लिए अनुकूल माना जाता है। ऐसे में इस दिन स्नान, दान, तर्पण और जप का महत्व और भी बढ़ जाता है।

मान्यतानुसार, पौष अमावस्या पर किए गए पितृ कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस बार पौष अमावस्या का शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन श्रद्धा भाव से किया गया दान और पुण्य कर्म से कई लाभ होंगे। इससे आर्थिक स्थिरता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।

इसके अलावा पौष अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बन रहा है। एक शक्तिशाली और शुभ योग है, जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता और करियर में अपार सफलता दिलाता है। मंगल आदित्य योग में हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। ऐसे में पौष अमावस्या पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें। मान्यता है इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है।

पौष अमावस्या पर शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5:19 से 6:14 तक। यह समय स्नान, ध्यान, जप और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

अमृत काल: सुबह 9:43 से 11:01 मिनट तक। इस समय किए गए शुभ कार्यों को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:58 से 12:39 तक। यह समय सार्वभौमिक रूप से शुभ माना जाता है।

राहुकाल: 11:01 से 12:18 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।

पौष अमावस्या पर उपाय

पौष अमावस्या पर जरुरतमंदों की सहायता करें, मजदूरों को खाना खिलाएं। कहते हैं इस उपाय से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं और नौकरी-व्यापार में आ रही तकलीफें दूर होती है।

इस दिन शाम को शनिदेव को सरसों या तिल का तेल अर्पित करें और दीपक जलाएं। ये उपाय कार्य में आ रही बाधाओं का नाश करने में मदद करता है।

इस दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं और गाय, कौवे व चीटियों को भी भोजन कराएं।

इस दिन दीपक में लाल धागे की बत्ती लगाएं। कनकधारा स्तोत्र पढ़े। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

