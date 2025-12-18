Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Paush Amavasya 2025: Date and Time, Puja Vidhi, Shubh Muhurat and Mantras
पौष अमावस्या कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र से लेकर सबकुछ

पौष अमावस्या कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र से लेकर सबकुछ

संक्षेप:

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन विधि-विधान से पूजा, दान और पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान का भी खास महत्व होता है।

Dec 18, 2025 07:42 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Paush Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन विधि-विधान से पूजा, दान और पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान का भी खास महत्व होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय पौष माह चल रहा है और हर माह एक बार अमावस्या तिथि आती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पौष अमावस्या का अत्यंत पुण्यकारी महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष अमावस्या पर दान-पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पितृ दोष शांति और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए यह तिथि विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पौष अमावस्या पर व्रत रखने की भी परंपरा है। कई भक्त इस दिन निराहार रहकर पूजा करते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ चंद्र देव की पूजा का भी विधान है। यदि चंद्र देव की प्रतिमा उपलब्ध न हो, तो शिवलिंग पर विराजमान चंद्र का ध्यान कर पूजा करें। चंद्र देव का दूध से अभिषेक करें और “ॐ सों सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें।

मुहूर्त-

पौष, कृष्ण अमावस्या प्रारम्भ - 04:59 ए एम, दिसम्बर 19

पौष, कृष्ण अमावस्या समाप्त - 07:12 ए एम, दिसम्बर 20

ब्रह्म मुहूर्त 05:19 ए एम से 06:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:47 ए एम से 07:09 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:39 पी एम

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:43 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:25 पी एम से 05:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:50 पी एम

अमृत काल 01:03 पी एम से 02:50 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:51 पी एम से 12:46 ए एम, दिसम्बर 20

पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन सामर्थ्य अनुसार उपवास रखें और पितरों के निमित्त तर्पण व दान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि-विधान से पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान शिव की भी पूजा-अर्चना करें। भगवान की आरती अवश्य करें और भगवान को भोग भी अर्पित करें।

उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें। पितरों की शांति के लिए तर्पण करें और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, काले तिल या गुड़ का दान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज खर्चों पर रखें नियंत्रण, कोई भी बड़ा निवेश न करें

मंत्र:

ॐ पितृदेवाय नमः॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥

ॐ नमः शिवाय॥

स्नान का होता है विशेष महत्व- अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने और पितरों के लिए धूप-ध्यान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, कावेरी, गोदावरी और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से जाने-अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्नान के बाद जरूरतमंदों को भोजन, अनाज, धन, वस्त्र और जूते-चप्पल का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। जो लोग नदी या तीर्थ स्थल पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वे घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मन ही मन पवित्र नदियों और तीर्थों का स्मरण करना चाहिए। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो, तो सामान्य जल को ही गंगाजल का स्वरूप मानकर श्रद्धा से स्नान करने का विधान है।

पितरों को मनाने का दिन- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इसलिए इस तिथि पर पितरों के लिए धूप-ध्यान और तर्पण करना बहुत जरूरी माना जाता है। पितरों के लिए धूप-ध्यान का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। इस समय गाय के गोबर से बने उपले जलाकर, उनके अंगारों पर गुड़ और घी अर्पित करें। पितरों का ध्यान करते हुए “ॐ पितृदेवेभ्यो नमः” मंत्र का जप करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। पौष अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर तिल-गुड़, धन, वस्त्र, जूते-चप्पल और भोजन का दान करना विशेष शुभ माना गया है। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

भगवान शंकर का अभिषेक और सूर्य को जल देना शुभ होता है- अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उगते सूर्य की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें और इस दौरान “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें। चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। स्नान के बाद घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि पूरी विधि से पूजा संभव न हो, तो शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, चंदन का लेप लगाएं और बिल्व पत्र, धतूरा व आंकड़े के फूल चढ़ाएं। धूप-दीप जलाकर आरती करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Paush Amavasya amavasya kab h Amavasya Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने