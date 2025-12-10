Pausha Amavasya 2025: जानें पौष अमावस्या की तारीख, इस दिन व्रत रखने से मिलते हैं ये फायदे

संक्षेप: Pausha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं, जिनका विशेष महत्व होता है, इनमें से एक पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या भी है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से कई फायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में…

Paus Amavasya Vrat Benefits: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार ये अमावस्या अपने आप में ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। बता दें कि पौष का महीना ही अपने आप में खास है। इस महीने पड़ने वाली अमावस्या का व्रत रखने से कई लाभ मिलते हैं। पौष अमावस्या इस साल 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन शुक्रवार पड़ेगा। माना जाता है कि इस दिन व्रत और तीर्थ यात्रा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या पर कई धार्मिक अनुष्ठान को करवाना भी शुभ माना जाता है। बता दें कि इस दिन से ही नए चंद्र मास का आरंभ होता है। इसके महत्व के बात की जाए तो इसे पितृ पक्ष के समान ही माना जाता है। तमाम लोग इसे पितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस दिन व्रत रखने से मिलने वाले फायदे के बारे में जानते हैं।

पौष मास की अमावस्या का व्रत रखने से अनगिनत फायदे मिलते हैं। आज कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में जानते हैं। 1. बता दें कि पौष अमावस्या के व्रत को अगर सच्चे मन से रखा जाए तो इससे धन-धान्य की बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही इस व्रत से सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ-साथ हर काम में आने वाली बाधा भी खत्म होने लगती है।

2. बात की जाए पौष मास की अमावस्या व्रत से मिलने वाले दूसरे फायदे की तो इस व्रत को रखने वाले इंसान को धीरे-धीरे अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ आने लगता है। इसी के साथ व्रत रखने वाले शख्स आध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाता है।

3. बात करें इस व्रत से मिलने वाले तीसरे फाददे की तो ये पापों को नष्ट करने में समर्थ्य होता है। इसी के साथ शख्स की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

4. पौष मास की अमावस्या का व्रत रखने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों को पितृ दोष है, वो लोग इस व्रत को रखेंगे तो उनकी जिंदगी में आने वाली कठिनाई दूर होने लगती है।

5. इस व्रत को रखने से एक फायदा ये भी होता है कि इसे रखने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग तनाव से घिरे रहते हैं और ओवरथिकिंग का शिकार होते हैं, उन्हें इस व्रत को रखने के बारे में जरूर सोचना चाहिए क्योंकि इस चीज में बहुत राहत मिलती है।