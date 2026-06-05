Parma Ekadashi:कब है परमा एकादशी, इसके बाद कब आएगी निर्जला एकादशी
अधिकमास की दूसरी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है। इस एकादशी के बाद निर्जला एकादशी कब आएगी। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं और ये सवाल आपके मन में हैं तो यहां जानें
Parma Ekadashi 2026 kab hai: अधिकमास की दूसरी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी इस महीने आएगी। जून में ही निर्जला एकादशी है। अगर आप भी एकादशी व्रत की तिथि जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप परमा एकादशी का महत्व भी जानें । इस एकादशी के बारे में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अधिकमास की एकादशी पर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि अधिकमास की दो एकादशी होती हैं। एक एकादशी पद्मिनी एकादशी थी और दूसरी पद्मा एकादशी है। इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला भी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का जो व्रत करता है वो सभी एकादशियों का व्रत का फल पा लेता है। यहां हम जानेंगे कि अधिकमास की परमा एकादशी का महत्व और निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करना है।
क्या है निर्जला और परमा एकादशी व्रत का महत्व?
शुक्ल या कृष्णपक्ष में जो भी एकादशी हो, वो जरूर रखें, क्योंकि वह मोक्षरूप सुख को बढ़ाने वाली हैं। पद्मपुराण में एकादशी के लिए लिखा गया है कि कलियुग में तो एकादशी ही भव-बंधन से मुक्त करने वाली, सम्पूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। यह सभी तरह के पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को, किसी पर्व के समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए।
भगवान् विष्णुके प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत भी सभी पापों को हरने वाला है। जो श्रद्धापूर्वक परमा या कामदा एकादशी का व्रत करता है। कामदा' एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान् पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए।
कब है परमा एकादशी और निर्जला एकादशी जून में?
इस साल परमा एकादशी का व्रत 11 जून, 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। आपको बता दें कि एकादशी तिथि 10 जून 2026 को रात 12:58 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 11 जून 2026 को रात 10:37 बजे खत्म होगी। निर्जला एकादशी 25 जून को होगी। श्रीमद् भागवत में बताया है कि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया, इसलिए इस महीने में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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