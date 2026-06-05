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Parma Ekadashi:कब है परमा एकादशी, इसके बाद कब आएगी निर्जला एकादशी

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकमास की दूसरी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है। इस एकादशी के बाद निर्जला एकादशी कब आएगी। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं और ये सवाल आपके मन में हैं तो यहां जानें 

Parma Ekadashi:कब है परमा एकादशी, इसके बाद कब आएगी निर्जला एकादशी

Parma Ekadashi 2026 kab hai: अधिकमास की दूसरी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी इस महीने आएगी। जून में ही निर्जला एकादशी है। अगर आप भी एकादशी व्रत की तिथि जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप परमा एकादशी का महत्व भी जानें । इस एकादशी के बारे में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अधिकमास की एकादशी पर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि अधिकमास की दो एकादशी होती हैं। एक एकादशी पद्मिनी एकादशी थी और दूसरी पद्मा एकादशी है। इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला भी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का जो व्रत करता है वो सभी एकादशियों का व्रत का फल पा लेता है। यहां हम जानेंगे कि अधिकमास की परमा एकादशी का महत्व और निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करना है।

क्या है निर्जला और परमा एकादशी व्रत का महत्व?

शुक्ल या कृष्णपक्ष में जो भी एकादशी हो, वो जरूर रखें, क्योंकि वह मोक्षरूप सुख को बढ़ाने वाली हैं। पद्मपुराण में एकादशी के लिए लिखा गया है कि कलियुग में तो एकादशी ही भव-बंधन से मुक्त करने वाली, सम्पूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। यह सभी तरह के पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को, किसी पर्व के समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए।

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भगवान्‌ विष्णुके प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत भी सभी पापों को हरने वाला है। जो श्रद्धापूर्वक परमा या कामदा एकादशी का व्रत करता है। कामदा' एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए।

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कब है परमा एकादशी और निर्जला एकादशी जून में?

इस साल परमा एकादशी का व्रत 11 जून, 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। आपको बता दें कि एकादशी तिथि 10 जून 2026 को रात 12:58 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 11 जून 2026 को रात 10:37 बजे खत्म होगी। निर्जला एकादशी 25 जून को होगी। श्रीमद् भागवत में बताया है कि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया, इसलिए इस महीने में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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