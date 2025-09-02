Ekadashi: परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए? जानें व्रत खोलने का मुहूर्त भी

Parivartini ekadashi vrat kaise khole: परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण हमेशा सात्विक चीजों को खाकर ही करना चाहिए और व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त का भी विचार किया जाता है। जानें परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत खोलने का समय और क्या खाकर खोलें व्रत।

Parivartini ekadashi vrat paran timing: हिंदू धर्म में हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत किया जाता है। विष्णु पुराण में इस व्रत की विस्तार से महत्ता वर्णित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साधक सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना उत्तम माना गया है। माना जाता है कि द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण न करना पाप के समान होता है। इसके अलावा एकादशी व्रत पारण हमेशा सात्विक चीजों को खाकर ही करना चाहिए। जानें परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए और व्रत खोलने का मुहूर्त भी।

एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण सात्विक भोजन से करना चाहिए, इसमें फल, दूध, दही व सूखे मेवे शामिल है। व्रत खोलने के लिए तुलसी दल का सेवन भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी गई है। कुछ जगहों पर द्वादशी के दिन चावल का सेवन भी किया जाता है, हालांकि एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत पारण के लिए तामसिक चीजों जैसे प्याज व लहसुन युक्त अन्न, मांस-मछली आदि का सेवन नहीं भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए: एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो, व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरि वासर के समय भी नहीं करना चाहिए। हरि वासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि है। एकादशी व्रत का पारण हरि वासर के दौरान भी नहीं करना चाहिये।