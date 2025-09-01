Parivartini Ekadashi : परिवर्तिनी एकादशी व्रत 3 सितंबर को, बन रहे हैं कई शुभ संयोग, नोट कर लें पूजा विधि

Parivartini Ekadashi : भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में दो बार एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस साल 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी है।

Parivartini Ekadashi Vrat Date, परिवर्तिनी एकादशी व्रत डेट : भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में दो बार एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अतिप्रिय होती है। इस साल 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी है। परिवर्तिनी एकादशी पर इस दिन कई शुभ सयोंग बन रहे हैं। इसमें आयुष्मान, सौभाग्य और रवि योग शामिल हैं।

मुहूर्त- एकादशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 03, 2025 को 03:53 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - सितम्बर 04, 2025 को 04:21 ए एम बजे

व्रत पारणा टाइम- 4 सितंबर को 01:36 पी एम से 04:07 पी एम तक

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - 10:18 ए एम

पूजा-विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें।