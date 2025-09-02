Parivartini Ekadashi Vrat Katha in hindi Read here padma ekadashi katha kahani Parivartini Ekadashi katha :यहां पढ़ें परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, कथा पढ़ने के बाद करें ये काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Parivartini Ekadashi katha :यहां पढ़ें परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, कथा पढ़ने के बाद करें ये काम

Parivartini Ekadashi Katha :भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, इस जलझूलनी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा का संबंध राजा मान्धाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्मा एकादशी का व्रत किया है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:15 PM
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, इस जलझूलनी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा का संबंध राजा मान्धाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्मा एकादशी का व्रत किया है। शास्त्रों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढ़ंककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, साथ ही छाता ओर जूता भी देने चाहिए । दान करते समय इस मंत्र का जाप करें नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक ॥ अधोघसंक्षयं कृत्वा सर्वसोख्यप्रदोी भव । भुक्तिमुक्तिप्रदशेण्. लोकानां सुखदायक: ॥ कथा इस प्रकार है--

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की का नाम, देवता और पूजाविधि के बारे में पूछा। प्रभु श्रीकृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा यानी परिवर्तिनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषीकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्यप्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि (जो राजा और ऋषि दोनों हों) हो गए हैं। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन-समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्म में लगे रहते थे। मान्धाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था।

एक बार किसी कर्म के फलभोग के कारण राजा के राज्य में तीन वर्षों तक बारिश नहीं हुई। जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है। इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायणस्वरूप भगलावन विष्णु सर्वव्यापी है। वे ही मेघस्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए।

राजा ने कहा कि आपने सही कहा है,अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब में विचार करता हूं, तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करुंगा।

ऐसा निश्चय करके राजा मन्धाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनन्दन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजाना ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्ध्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा, तो राजा ने बताया की मेरे राज्य में सबकुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है।

ऋषि अंगिरा बोले- सत्ययुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं । इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसकी कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है। इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करुंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए।ऋषि बोले-राजन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो एकादशीका व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा ओर परिजनों के साथ इसका ब्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लोट आये। उन्‍होंने प्रजा के साथ भादों के पद्मा एकादशीका व्रत किया । इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। हरी-भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी । उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।